親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
軍公教年改爭議
文大宿舍案爭議
九合一選戰焦點
政治
軍事
綜合

1家6口戲水…為救孩父母溺水雙亡 孩子抵醫院見最後一面

世男籃資格賽／中華攻守不濟 半場28:47落後日本

蔡總統宴請中研院院士 管中閔、吳茂昆未出席

2018-07-02 19:28聯合報系攝影中心 記者胡經周╱即時報導

蔡英文總統晚上宴請中研院院士，包括曾任中研院院士的副總統陳建仁、中研院院長廖俊智、前院長翁啟惠等都出席晚宴，但近日引發關注的兩位院士管中閔、吳茂昆則未出席。

面對媒體詢問管中閔、吳茂昆未出席是否因為避免尷尬，蔡英文未作回應。

蔡英文總統（右一）晚上在副總統陳建仁（左一）、中研院院長廖俊智（右二）陪同下，宴...
蔡英文總統（右一）晚上在副總統陳建仁（左一）、中研院院長廖俊智（右二）陪同下，宴請中研院院士。記者胡經周／攝影
分享

院士吳茂昆蔡英文

相關新聞

產銷失衡神隱？ 林聰賢：你不覺得我到產地曬很黑

2018-07-02 12:55

中研院院士晚宴 管中閔、吳茂昆未露面

2018-07-02 00:38

吳茂昆現身中研院會 澄清組改會爭議

2018-07-02 17:10

影／鳳梨價慘跌農民怒了 農糧署：未來一周可回穩

2018-07-02 15:44

大潭藻礁發現瀕危幼沙 學者盼設保護區

2018-07-02 14:25

基礎研究喊假的？研究員憂心：選舉文化

2018-07-02 14:12

中研院院士會議開幕 民怒喊「蔡英文還我退休金」

2018-07-02 14:12

產銷失衡！鳳梨農怒批農委會 周三北上抗議

2018-07-02 14:12

鳳梨農北上抗議 農委會：農民滿意鳳梨收購價

2018-07-02 14:07

中研院研究員憂基礎科學遭輕視 化學所長：絕無此事

2018-07-02 13:18

資源回收、買在地食材真的有比較環保？

2018-07-02 13:17

鳳梨價格下跌 雲縣府加碼補助救援

2018-07-02 12:37

中研院基礎科學研究喊假的？ 研究員憂心：選舉文化

2018-07-02 12:21

台中空氣變好？ 渡也批：小英睜眼說瞎話

2018-07-02 11:50

因應高齡化 廖俊智：明年與美合作推健康長壽計畫

2018-07-02 11:45

總統府7月7日邀請青年農民展售農產品

2018-07-02 11:38

影／中研院院士會議開幕 民怒喊「蔡英文還我退休金」

2018-07-02 11:31

鳳梨加工飽和？農委會：政府補助設備業者要配合收購

2018-07-02 11:20

嚴打二行程車 賀陳旦承諾考量古董車友的興趣

2018-07-02 11:18

請辭教長是否委屈？ 吳茂昆：你們看我有不開心嗎？

2018-07-02 11:11

中研院院士會議開幕 民眾高喊「蔡英文還我退休金」

2018-07-02 10:47

立委要交通部也補助機車換新 賀陳旦：鼓勵搭公共運輸

2018-07-02 10:41

不願被摸頭！鳳梨慘跌沒配套 農民周三北上行政院抗議

2018-07-02 10:37

影／中研院院士大合照 民眾鬧場：蔡英文還我退休金

2018-07-02 10:26

被問拔管案看法 吳茂昆神回

2018-07-02 10:04

核工人才外流？ 原能會主委：除役也可以請土木專業

2018-07-02 09:52

影／吳茂昆参加院士會議開幕 不回應提問

2018-07-02 09:30

院士候選人提名 人社組翻倍 工科組最競爭

2018-07-02 00:38

願景公民沙龍／跨齡跨界對談 7月10日起連辦3場

2018-07-02 00:38

中研院院士晚宴三院長同桌 管中閔吳茂昆未出席

2018-07-01 19:31

李登輝為台灣開藥方 是解藥還是毒藥？

2018-06-29 13:09
看更多

熱門文章

年改昨第1天上路 前主播：打球、餐廳都不塞了

2018-07-02 12:18

一下子少了上萬元...退伍軍人刷存摺 傻眼了

2018-07-01 23:37

陳建仁說年金新制上路不用擔心破產 孫大千批：廢話

2018-07-02 11:30

做馬桶防彈裝甲也略懂 推國防自主…其實高手在民間

2018-07-02 08:00

指有人被砍3.2萬 李來希：才第一年 酸民還要酸嗎？

2018-07-02 12:52

低於軍改樓地板還是被砍？ 台東士官長：我住地下室

2018-07-02 14:08

賴清德稱無缺電問題「只是剩不夠多」 名嘴諷：腦子太小

2018-07-02 09:53

軍人年改急就章錯誤百出 有人一次被發28萬元

2018-07-01 22:54

中國醫大校長李文華接教育部長？ 知情人士：他有美國籍

2018-07-02 11:08

影／Terrex靠邊站！二代雲豹甲車縱橫濁水溪帥呆了

2018-07-02 11:57

台灣十大話題人物出爐 怎麼又看到你了啊？

2018-07-02 11:39

前大學校長感恩挺年改 李來希批無情調侃退休人員

2018-07-01 20:02

被問拔管案看法 吳茂昆神回

2018-07-02 10:04

退俸扣多了 也有人帳戶冒出錢

2018-07-01 23:57

蘇煥智明宣布參選台南市長 3名議員表態力挺

2018-07-01 22:14

姚文智：台灣是我們的祖國 台北是台灣首都

2018-07-01 20:58

看問題／軍改匆促上路 損耗信心成本

2018-07-02 00:07

台灣世代智庫民調：超過五成民眾滿意年改結果

2018-07-02 10:33

勇哥建議小英申辦世足：辦國際運動賽事有助連任

2018-07-02 07:56

賴清德發千字文：非核家園絕非躁進、不應渲染缺電

2018-07-01 22:24

綠營執政經濟衰退！蘇煥智：建立不會硬拗的新政府

2018-07-02 11:45

新聞幕後／新雲豹出閣 國軍輪式裝甲與履帶裝甲之爭

2018-07-02 11:58

「我退休金也受影響」林萬億：個人事小 國家發展事大

2018-07-02 00:13

文大宿舍爭議 柯P：歷史性問題 不知怎麼解決

2018-07-02 11:19

「到底怎麼減的」？ 年改上路最多人問行員的問題

2018-07-02 15:07

台中空氣變好？ 渡也批：小英睜眼說瞎話

2018-07-02 11:50

「總統民調低…」扁：民進黨年底恐雙北雙輸

2018-07-02 00:07

不願被摸頭！鳳梨慘跌沒配套 農民周三北上行政院抗議

2018-07-02 10:37

中華民國童軍翻成China（Taiwan）林右昌：百年前就這樣用

2018-07-02 11:07

軍改通知單烏龍 浪費郵資與印製費430萬元

2018-07-02 11:35

國防部寄發年金重計函出錯 李家同：政府不查讓人憂心

2018-07-02 12:44

選情分析／蘇煥智參選 內憂外患的綠營如何勝出？

2018-07-02 12:20

「台灣隊」拚奧運？政院：國際奧會說不行…

2018-07-02 00:11

文大宿舍案延燒 侯友宜：可戰死 不能讓人侮辱死

2018-07-02 00:16

影／中研院院士大合照 民眾鬧場：蔡英文還我退休金

2018-07-02 10:26

影／大群館適法性將公布 柯文哲：選舉挖你祖宗八代

2018-07-02 12:10

文大宿舍為教育設施？ 教部：若是合格學生宿舍當然是

2018-07-02 11:46

刺激高鐵進步 立委提議要有第二條高鐵

2018-07-02 12:18

反年改一路嗆 蔡總統訪綠川喊卡

2018-07-01 23:54

柯志恩幫柯文哲問教部 為大群館解套

2018-07-02 11:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top