蔡總統宴請中研院院士 管中閔、吳茂昆未出席

2018-07-02 19:28 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 胡經周 ╱即時報導



蔡英文總統晚上宴請中研院院士，包括曾任中研院院士的副總統陳建仁、中研院院長廖俊智、前院長翁啟惠等都出席晚宴，但近日引發關注的兩位院士管中閔、吳茂昆則未出席。