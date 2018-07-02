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資源回收、買在地食材真的有比較環保？

2018-07-02 13:17聯合新聞網 鳴人堂

回收工廠擁有更進步的分類技術，為家家戶戶省去分類的麻煩，使資源回收變得更容易，進...
回收工廠擁有更進步的分類技術，為家家戶戶省去分類的麻煩，使資源回收變得更容易，進而提高參與度。 圖／路透社
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