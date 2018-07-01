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中研院院士晚宴三院長同桌 管中閔吳茂昆未出席

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中研院院士晚宴三院長同桌 管中閔吳茂昆未出席

2018-07-01 19:31聯合報 記者陳宛茜╱即時報導

中研院舉辦院士晚宴，三位前後任院長同坐主桌。主桌中為李遠哲，左一背對者為翁啟惠。...
中研院舉辦院士晚宴，三位前後任院長同坐主桌。主桌中為李遠哲，左一背對者為翁啟惠。記者陳宛茜/攝影
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中研院將於明日(2日)起舉行四天院士會議，並於最後一天選出新科院士 。今晚中研院院長廖俊智在中研院人文館辦歡迎晚宴，近百位院士到場。兩位中研院前任院長李遠哲、翁啟惠均到場，與廖俊智同坐主桌。近日引發關注的兩位院士管中閔、吳茂昆則未出席。據了解，管中閔有報名參加此次院士會議，但不確定會出席哪場會議或活動。

廖俊智表示，希望院士在這幾天能暢所欲言，對中研院院務提出批評，也對中研院的院務運作有所認識，做好雙向交流。他在晚宴致詞時表示，希望這幾天不會有颱風來，祝院士會議「風調雨順，圓滿如意」。

中研院院士會議兩年舉辦一次。2016年的院士會議，面對院長遴選爆發的爭議，為使中研院組織及選舉相關法令規範更臻周延完善，由院士提案並決議，成立「中央研究院組織與運作改進委員會」，選出12名院士和5名中研院成員擔任組改會委員，針對「評議會組織與功能」、「院長遴選程序」及「院士選舉之候選人產生方式」等三大議題，提出改進建議。

組改會成員包括吳茂昆、管中閔、周美吟、李遠哲、郭位、張懋中、陳力俊、管中閔、朱雲漢、黃進興等人。兩年之間召開四次會議，去年完成改進建議。

組改會發言人朱雲漢今晚也參加院長晚宴。他受訪時指出，針對三大核心問題，包刮院長選舉程序、院士選舉程序、評議會的組成與功能等，組改會已形成共識、提出具體建議，將在明天下午的院士會議中報告，和與會院士一起討論，

院士管中閔廖俊智

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