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文訊35週年 文藝資料中心對外開放

2018-07-01 17:38中央社 台北1日電

文訊邁入35週年，今天起對外開放文藝資料中心。文化部鄭麗君對此表示，肯定文訊長期關注台灣文壇，就像台灣文學不可或缺守護者，她更強調「文訊的事就是文化部的事」。

文訊創立於1983年，見證台灣文壇變遷，已是台灣文學界信賴的文學公共論域，2003年脫離國民黨，改由台灣文學發展基金會獨立經營逾15年。

台灣文學發展基金會所屬的「文藝資料研究及服務中心」（後稱文藝資料中心）長年因雜誌、大型文學展覽、文學工具書研究等專案，已累積上萬冊圖書，數百種期刊和4萬餘張作家與文壇活動照片，早已是國內外學界研究台灣文學的寶地。秉持資源共享理想，文訊在屆滿35年此刻，以入會收費方式對外開放「文藝資料中心」。

「沒有文訊，台灣文學史不復存在。」文化部長鄭麗君今天參加文訊35週年慶致詞表示，文訊走過35年並不容易，代表政府向支持文訊前輩致敬，文訊在35年前就為台灣文學史研究開闢公共傳播場域，成為每位研究文史者必讀刊物，是時代變遷下重要記錄者。

對於文訊長期關懷每位作家，讓台灣文壇的作家們能像一家人拉近彼此的情誼，鄭麗君高度肯定：「文訊是台灣文學不可或缺的守護者，文訊就像是台灣文學的保母，事必躬親，無怨無悔。」

提到文訊的總編輯封德屏，鄭麗君稱她是心目中的文壇俠女，帶領的文訊團隊都是俠客，只要文壇有需要，不分門派使命必達，「封總是我心中重要典範，希望和她一樣心懷俠女精神」。

鄭麗君強調，文訊的事就是文化部的事，為文訊找到一個穩定的家，記錄作家創作心靈的足跡，讓後代感到驕傲。

文藝資料中心位於張榮發基金會大樓地下二樓，文藝資料中心以「每一位作家就是一個文庫」的經營理念，全集式系統典藏作家作品手稿等文學史料，目前也持續增加館藏。不只是台灣文學的圖書館，也將逐步邁向台灣文學史料展示博物館。

文藝資料中心整裝開幕後，首展推出「作家文庫：葉石濤、艾雯特展」及「60種作家體-文藝資料中心復復刻手稿展I」。現場還有楊喚「風景」、余光中「舟子的悲歌」、洛夫「靈河」、周夢蝶「孤獨國」和蓉子「青鳥集」五部電子書展示。

台灣文學鄭麗君文化部

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