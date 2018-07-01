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新南向推動消防合作 首波鎖定菲律賓

2018-07-01 11:47中央社 台北1日電

行政院政務委員鄧振中今天表示，新南向政策推動救災訓練合作，規劃在南投竹山的消防署訓練中心，協助目標國訓練消防救災人員，同時促進台灣救災設備外銷，目前正與菲律賓洽談中。

身兼經貿談判辦公室總談判代表鄧振中告訴中央社記者，南投竹山訓練中心是全亞洲最好的災防訓練中心，基地面積約109公頃，設有多種救災情境模擬，如高樓、工廠、船舶等，提供國內消防救災人員演練。

鄧振中表示，台灣每年都協助菲律賓僑社訓練義消，日前菲律賓正職消防人員來訪，參觀竹山訓練中心時很感興趣，因為菲國訓練設施沒有這麼好；因此目前正在與菲律賓洽談中，是否將代訓擴及菲律賓正職消防人員。

僑委會委員長吳新興說明，台灣代訓菲律賓僑社義消工作已推動10幾年，因菲律賓當地消防隊常常來的很慢，僑民社區發生火災常需自力救濟，菲華社區都有自己的菲華消防隊，由僑社出錢委託台灣培訓。今年5月中才剛辦完，約有30多人來台受訓，為期一週。

鄧振中說，若與菲律賓的消防合作順利進行，將來也會與其他新南向目標國洽談，台灣在協助目標國訓練消防人員的同時，也可輸出台灣的消防衣、滅火器、自動灑水設備、火警自動警報器等消防救災儀器，達到雙方的互惠互利。

菲律賓僑委會新南向政策

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