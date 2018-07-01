AIT任職三年 梅健華離任後最感到遺憾的是這件事

2018-07-01 10:09 中央社 台北1日電



美國在台協會（AIT）處長梅健華預定7月中旬離任。回顧過去3年，他說，如果說有什麼遺憾，就是未能將台美雙邊在全球合作的範圍擴展到更多領域。 中央社 分享 facebook 美國在台協會（AIT）處長梅健華預定7月中旬離任。回顧過去3年，他說，如果說有什麼遺憾，就是未能將台美雙邊在全球合作的範圍擴展到更多領域。

台美自2015年宣布共同成立全球合作暨訓練架構（GCTF）以來，至今已針對公共衛生、婦女賦權、能源效率、電子商務、人道援助與災害防救、縮短數位落差等議題辦理多場國際訓練計畫，邀請亞太地區30多個國家、超過200位代表來台參加。

現年52歲的梅健華（Kin Moy）接受中央社專訪時表示，回顧過去駐台3年期間，若要選一件令他感到遺憾、沒能在任內完成的事，就是未能將GCTF的合作範圍擴展到更多領域。

他說，原本去年他想將這項計畫延伸到國際執法合作，如此一來，能讓台灣執法單位在國際上有更多曝光機會，展現台灣在打擊犯罪方面具有先進而細膩的能力。若其他國家能和台灣執法單位合作，將有助打擊區域內的犯罪行為，包括網路犯罪等。

「我認為，這是我們可以做卻還沒做到的事」，不過，梅健華說，就他的了解，也許今年底或明年初，AIT會朝這個方向規劃。

即便在任內未能完成所有他想完成的事，梅健華仍對於台美已在GCTF架構下，合作舉辦有關婦女賦權、數位經濟等議題的訓練計畫而感到滿意。這些都是台灣具有優勢的領域。

他相信，新任AIT處長酈英傑（Brent Christensen）將持續推動這項合作計畫，以及尋求更多美台間的合作。

梅健華說，若AIT存在是為了一個目的，那就是推動對民眾有益的合作。若大家覺得AIT單單只是在信義路上發簽證的單位，那就是AIT失職了。「我們應該告訴大家，（美台）合作事實上是對民眾有益的」。

近年來，雖然美台關係持續進展，但美豬等農產品進口是台美貿易懸而未決的議題之一。

對此，梅健華表示，美豬議題確實很具爭議性，但他重申美國的立場是希望台灣以國際標準來處理美國產品進口的問題。即便雙方近期在這項議題上沒有太多進展，他強調，美國的立場沒有改變，美國鼓勵台灣開放市場，並根據科學證據來做決定。

肉品進口議題也是他希望在任內解決，但未能如願的一件事。梅健華說，他知道這類議題涉及政治，但是，當有越來越多民眾了解事實的真相，他們就會了解開放市場其實是符合台灣利益的。

他表示，美國的肉品他從小吃到大，許多台灣人到美國旅遊或留學時也都有吃，沒有任何不好的影響。他希望回歸科學來處理這項議題，美國也會持續跟台灣討論。

此外，關於中國對台打壓加劇，台灣該如何因應，梅健華說，作為美國派駐海外的外交官，他無法告訴別人該怎麼做。這些是困難的議題，但外交官沒有悲觀的權利，必須保持樂觀並設法從中找到共同利益。

關於兩岸關係，他重申美國鼓勵兩岸進行對話的立場。面對這些艱難的問題，國家領導者必須做決定。他也說，不同的領導人，確實會有不同的政策方式。

梅健華說，對於總統蔡英文、前總統馬英九，他都很尊重，也相信他們都是以台灣人民的利益為出發點來做決定。

他說，找出和平的解決方法，符合美國的利益。以和平的方式解決問題，不僅對兩岸有利，也有助全球穩定與繁榮。