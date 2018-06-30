公視慶20週年 賴清德期勉反映社會多元聲音

2018-06-30 21:18 中央社 台北30日電



公視今年迎接20週年，今晚舉行「公視20 感謝有你」台慶晚會活動。行政院長賴清德期勉，公視存在目的是為了公眾社會，希望未來公視承擔更大社會責任，反映社會更多元的聲音。

公視在國父紀念館舉辦「公視20 感謝有你」台慶晚會與活動，眾多政府官員出席，包含文化部長鄭麗君、科技部長陳良基、國家通訊傳播委員會（NCC）主委詹婷怡、客家委員會主委李永得、政務委員林萬億等；此外，公視前任董事長邵玉銘，歷任總經理廖蒼松、丘岳、導演林福地與眾多影視界人士與會。

賴清德致詞表示，公視1998年開播，其實也是台灣民主發展重要里程碑，公視的成立有3個特點，第一是並非為商業利益，第二是維持獨立自主，扮演第四權監督政府的角色，第三則是保障人民接觸媒體的機會，同時創造自由創作的空間，培養眾多新銳導演及戲劇人才，20年來深獲民眾的口碑。

賴清德舉出公視曾製作過的優質節目，包含台灣最長壽的兒童節目「水果冰淇淋」，也有透過紀錄片的方式製播節目「紀錄觀點」；戲劇部分，則有「孽子」「燦爛時光」「麻醉風暴」「通靈少女」及近期播映的「奇蹟的女兒」等作品，給予肯定評價。

賴清德勉勵，公視存在目的是為了公眾社會，希望未來公視承擔更大社會責任，反映社會更多元的聲音，製成更多元的節目。

賴清德指出，目前政府積極發展文化創意產業，推動成立行政法人「文化內容策進院」，期望公視多和國際業者與通路行銷合作，讓公視拍攝出來的作品能贏取更多支持，成為台灣影視產業領導品牌。

賴清德並強調，雖然公視存在並非為商業利益，但不代表無法創造商業利益。

賴清德期勉，公視持續深化台灣的文化內容，把台灣各地文化元素成為題材，讓無論是每一位台灣民眾或是外國人得以輕易認識台灣文化內容，台灣也才有可能團結合作、往前邁進。