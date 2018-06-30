親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
軍公教年改爭議
農產品價格崩盤
文大宿舍案爭議
九合一選戰焦點
風電招標涉弊端
三軍畢典維安難
政治
軍事
綜合

公視慶20週年 賴清德期勉反映社會多元聲音

2018-06-30 21:18中央社 台北30日電

公視今年迎接20週年，今晚舉行「公視20 感謝有你」台慶晚會活動。行政院長賴清德期勉，公視存在目的是為了公眾社會，希望未來公視承擔更大社會責任，反映社會更多元的聲音。

公視在國父紀念館舉辦「公視20 感謝有你」台慶晚會與活動，眾多政府官員出席，包含文化部長鄭麗君、科技部長陳良基、國家通訊傳播委員會（NCC）主委詹婷怡、客家委員會主委李永得、政務委員林萬億等；此外，公視前任董事長邵玉銘，歷任總經理廖蒼松、丘岳、導演林福地與眾多影視界人士與會。

賴清德致詞表示，公視1998年開播，其實也是台灣民主發展重要里程碑，公視的成立有3個特點，第一是並非為商業利益，第二是維持獨立自主，扮演第四權監督政府的角色，第三則是保障人民接觸媒體的機會，同時創造自由創作的空間，培養眾多新銳導演及戲劇人才，20年來深獲民眾的口碑。

賴清德舉出公視曾製作過的優質節目，包含台灣最長壽的兒童節目「水果冰淇淋」，也有透過紀錄片的方式製播節目「紀錄觀點」；戲劇部分，則有「孽子」「燦爛時光」「麻醉風暴」「通靈少女」及近期播映的「奇蹟的女兒」等作品，給予肯定評價。

賴清德勉勵，公視存在目的是為了公眾社會，希望未來公視承擔更大社會責任，反映社會更多元的聲音，製成更多元的節目。

賴清德指出，目前政府積極發展文化創意產業，推動成立行政法人「文化內容策進院」，期望公視多和國際業者與通路行銷合作，讓公視拍攝出來的作品能贏取更多支持，成為台灣影視產業領導品牌。

賴清德並強調，雖然公視存在並非為商業利益，但不代表無法創造商業利益。

賴清德期勉，公視持續深化台灣的文化內容，把台灣各地文化元素成為題材，讓無論是每一位台灣民眾或是外國人得以輕易認識台灣文化內容，台灣也才有可能團結合作、往前邁進。

公視賴清德紀念館

相關新聞

阿嬤拼貼畫訴兒時被賣 家人當面數錢

2018-06-30 13:45

觀光保育費上路 風景區最高可收200元

2018-06-29 23:56

大時代的小兵／「代馬輸卒」作家張拓蕪 90歲辭世

2018-06-29 23:56

張拓蕪90歲辭世 文化部長：作品見證大時代

2018-06-29 19:23

228後來台搜捕謝雪紅 張拓蕪一生都是故事

2018-06-29 19:07

昨才歡度生日 「代馬輸卒」作家張拓蕪辭世

2018-06-29 17:14

李登輝為台灣開藥方 是解藥還是毒藥？

2018-06-29 13:09

7月新制上路 這些與你相關的規定一次看

2018-06-29 08:13

『We愛·第二屆兩岸青年短片大賽』舉行頒獎典禮

2018-06-27 11:21

《溪山石鼓博香亭帖》，他把「院士問題」給寫了

2018-06-25 07:00
看更多

熱門文章

前大學校長挺年改 包正豪諷：退休後領雙薪的肥貓

2018-06-30 09:03

民調其實有兩份 打開參選人口袋...看真正的數字

2018-06-30 09:00

被質疑2025跳票 鄭寶清：不能重啟核能也罵缺電也罵

2018-06-29 22:03

影╱鳳梨農怒：農產要低價就選民進黨

2018-06-30 12:47

近40年首見 美將派陸戰隊駐防AIT新館

2018-06-30 00:30

退役少校：錢當然越多越好 但並不合理

2018-06-30 09:32

軍改通知函郵寄出包 林萬億：先前已一再提醒 不應該！

2018-06-30 01:13

文大事件一再遭抹黑 侯友宜出示逾400張發票自清

2018-06-30 16:43

洪耀福稱侯友宜壓文大案 孫大千：神輔選

2018-06-30 09:25

外交部用簡體酸對岸閱讀障礙 小英卻有正體書寫障礙？

2018-06-30 08:00

要侯友宜減租金 孫大千：綠議員先捐薪買地

2018-06-30 10:02

影／政府不要發布假新聞 鳳梨農民：抗議報名踴躍

2018-06-30 19:20

蔡政府很容易找藉口粉飾太平？扁憂民進黨撞向冰山

2018-06-30 09:09

美軍陸戰隊進駐AIT？ 美國務院重申「一中政策」不變

2018-06-30 03:02

學馬哈迪回鍋再選總統？ 馬英九：我才68歲

2018-06-30 16:42

美陸戰隊進駐AIT 政治效應多大？視北京態度

2018-06-30 00:45

侯友宜為文大上火線 蘇貞昌：別再扭曲

2018-06-30 15:50

洪耀福爆料向媒體高層施壓 侯友宜批洪「專吃我豆腐」

2018-06-30 17:36

美陸戰隊進駐AIT？港媒：踩一中紅線 陸必反彈

2018-06-30 08:34

【重磅快評】川普「友台」模式 對台灣不是件好事

2018-06-30 10:50

親上文大宿舍爭議火線 侯友宜：將回應所有奧步

2018-06-30 14:04

【即時短評】選民厭倦負面口水 蘇老縣長如何開新局？

2018-06-30 11:03

影╱農糧署建議取消抗議 農民：一定繼續進行

2018-06-30 15:08

盧秀燕民調領先6.7% 林佳龍：海水退就知誰沒穿褲

2018-06-30 01:03

不服年金縮水 退休軍公教有救濟管道

2018-06-30 09:07

備妥文件 侯友宜親上火線回應文大案

2018-06-30 16:16

軍公教年改7月1日上路 33萬人受影響

2018-06-30 09:37

巨額購電？藍委控訴：債留子孫 每年多花455億

2018-06-30 00:04

侯友宜談文大案：不合法的事情 侯友宜不會幹

2018-06-30 16:30

退休女警訴陳子敬好局長故事 上台抱住陳

2018-06-30 13:23

影╱蔡英文誇洪國浩 像魔術師一樣神奇

2018-06-30 12:50

柯文哲談文大案：按SOP走 人家不爽也可少一點

2018-06-30 15:06

文大宿舍若被認定違法使用 侯友宜：一定解約

2018-06-30 17:22

蔡總統出席軍校畢典 場外抗議「被叫米蟲」

2018-06-30 00:28

文大宿舍爭議 侯友宜下午親上火線說明

2018-06-30 12:48

年改上路 花蓮專列車首航「洄瀾之心」憂打平

2018-06-30 10:07

「被改族」焦慮在蔓延…軍改處分書狀況多 怎麼保權益

2018-06-30 00:07

文大宿舍案未傷侯友宜？蘇陣營：僅3成藍基本盤相信侯

2018-06-30 11:01

把2025非核當神主牌？ 馬英九：蔡政府非常不聰明

2018-06-30 18:42

空軍大力士 要在台東志航戰術衝場落地表演！

2018-06-30 13:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top