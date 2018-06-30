見證台灣牛肉麵的誕生 張拓蕪用友情熬煮獨門牛肉麵

2018-06-30 02:08 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



以「代馬輸卒手記」享譽文壇的作家張拓蕪，昨(29日)晨以90歲辭世。文訊總編輯封德屏表示，前日她才剛到張府為張拓蕪過90大壽，沒想到一天後已天人永隔。不過，張拓蕪應封德屏之邀為紀州庵調製的私房牛肉麵，將繼續飄香。

紀州庵2015年推出文學私房菜，邀作家提供拿手菜食譜，做為紀州庵的私房菜。張拓蕪獨家配方熬煮的「張家牛肉麵」，便是紀州庵作家私房菜的天字第一號作品。

這碗「張家牛肉麵」得來不易，牛肉選自北港黃牛肉，以番茄、洋蔥熬湯，以慢火煨三個小時，最後再點上辣豆瓣醬。試吃時，紀州庵邀來作家廖玉蕙、九歌總編輯陳素芳試菜，眾人皆讚「好吃」，唯獨張拓蕪落筷便嘆氣：「當年一起吃牛肉麵的六個朋友，只剩下我一個。 」

據食家考證，台灣牛肉麵發源地是高雄軍營。1949年來台的四川軍人，將成都菜「小碗紅湯牛肉」加上麵條，改造成紅燒牛肉麵。1947年來台、在高雄鳳山軍營當兵的張拓蕪，便是牛肉麵剛在台灣誕生時的見證者。

張拓蕪當時回憶，1955年他第一次吃牛肉麵，便是在高雄鳳山軍營福利社吃到。當時一月軍餉十元、牛肉麵一碗要五元五角，許多軍人省

吃儉用，就是為了下個月能吃到一碗牛肉麵。張拓蕪和同袍集資買一碗牛肉麵，玩撲克牌贏的人可以享用，他便憑「贏牌」贏得人生第一碗牛肉麵。

退伍後，為了老友周夢蝶愛吃牛肉麵，張拓蕪吃遍各家麵館，「無師自通」學煮牛肉麵。當時他有五名好友，包括周夢蝶等六人常聚在一起吃「張家牛肉麵」。

張拓蕪煨牛肉要三小時，六位老友就圍坐在鍋邊、在漸濃的香氣中談天說地。當時他說，嚐遍眾家牛肉麵，總覺得牛肉「像鞋底」、 味同嚼蠟。因為現代人缺乏耐心，用快鍋煨的牛肉火候不足、也缺乏感情「調味」。牛肉麵對他來說是「好友共享的記憶」，他希望來紀州庵吃 「張家牛肉麵」的食客，也能和好朋友共享。