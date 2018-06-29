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大兵作家張拓蕪辭世 享壽90

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大兵作家張拓蕪辭世 享壽90

2018-06-29 17:25中央社 台北29日電

享譽文壇的資深作家張拓蕪「拓老」，今天清晨於家中辭世享壽90。聯合報系資料照片。
享譽文壇的資深作家張拓蕪「拓老」，今天清晨於家中辭世享壽90。聯合報系資料照片。
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以描寫軍中日常故事「代馬輸卒手記」系列，享譽文壇的資深作家張拓蕪「拓老」，今天清晨於家中辭世享壽90。文訊社長封德屏受訪證實此事，並悲傷的表示昨天才幫他慶生「令人錯愕突兀」，沒想到「竟是最後一面。」

本名張時雄的拓老，出生於1928年，安徽涇縣人，15歲逃家從軍改名張拓蕪，後因兩岸政治局勢，於1948年隨國軍隻身來台，初期寫詩，1962年出版詩集「五月狩」，曾為他拿下國軍文藝金像獎短詩第二名，詩作也入選過「中國現代文學大系」詩之部。

文訊指出，拓老的軍旅生涯共31年，歷任文書士、康樂士、班長、編撰官、節目組長等職，1973年退役後專事寫作。曾獲國軍新文藝金像獎、教育部文化局大型金鐘獎及個人優等編輯獎、文復會金筆獎散文類首獎、中山文藝獎散文獎、國家文藝獎等獎項。

拓老在1973年不幸中風後，左肢殘疾後轉寫散文，記錄長年軍旅生涯點滴，描寫軍中日常的「代馬輸卒手記」系列出版後蔚為風潮，成為軍中文學經典，更是時代見證大作。

張拓蕪與文訊雜誌及紀州庵文學森林一直保有良好關係，與封德屏私交甚篤。昨天適逢拓老生日，封德屏邀作家樸月及林立青前往張府祝壽，更帶上拓老喜歡的各式小菜及伴手茶盒與蛋糕，陪同他共度難得的生日。

封德屏接受中央社記者訪問時透露，昨天是張拓蕪身分證上的生日，原本開心照預定計畫去看他，提早為他慶生。「他在農曆年前又一次小中風，但昨天他的氣色都比想像中好很多，能吃能笑，精神狀況非常好。」

「我們還說好，要在8月9日他真正農曆生日那天要再見，沒想到這竟然是我們最後一面。」封德屏說，近年拓老因中風關係創作量減少，由於年事已高平日由看護照料。昨天探望他時，說是口裡有一口痰，今晨在家中臥房睡夢中離世，令親友們「錯愕突兀」。目前家屬與葬儀社正在處理後事，還未定告別式日期。

中風國軍教育部
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