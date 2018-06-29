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台南芒果採收缺工 許忠信：農業移工相放伴國際化

2018-06-29 10:52聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

台南芒果進入採訪季缺工問題又上演，無黨籍台南市長參選人許忠信今天提出「相放伴」國際化的觀念，引進國際農業移工，解決百分之80缺工問題。

許忠信說果樹栽種與稻作的農耕方式不同，機械化工具使用有其限度，從栽種、除蟲、施肥、疏果、套袋、採收到配送，往往需要投入許多具備一定程度的專業。

根據台南市104年農林漁業普查，從事農業平均年齡64.62歲，較5年前增加1.46歲，數減少近2萬人，現今普遍存在於臺灣農村老化、年輕人力外流所導致的缺工問題，臺南也不能避免。

每逢水果收成季節，短期間的大量人力需求更是一工難求，尤其是有經驗的熟手更是炙手可熱。

農委會雖然祭出多項措施，以農業缺工好幫手APP媒合農場與求職農工、農業人力團、農村人力活化計畫等，或是拋出其他臨時性的政策方案議題，如已在台移工假日打工，外籍配偶親屬來台、國外大學生或度假打工等假日農夫型態等，初步緩解約20%的農業缺工需求，還是不足。

他建議開放農業外籍移工，輔以中長期解決方案，有條件地開放外籍移工解決我國短期農村勞動力不足。譬如開放在當事國一樣有從事和我國相類型水果種植經驗的東南亞農業技術移工，到本國時稍加講解訓練，即可很快進入農作狀況，本國農民則可專注於經營管理或研發。

移工可分兩類，一是比照日本引進的「農業實習生」，以長期方式於固定工場域從事農作。另一種是依照不同收成作物，以季節性的滾動方式到不同場域從事相近技術的採收工作，彌補目前近80%的缺工問題。

許忠信提出開放外籍農業移工刻不容緩。記者吳淑玲/攝影
許忠信提出開放外籍農業移工刻不容緩。記者吳淑玲/攝影
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移工許忠信
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