美公布全球防制人口販運評比 我連續第九年名列第一級

2018-06-29 09:04 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



警方移送違反人口販運嫌示意圖。記者林伯驊／翻攝。 分享 facebook

美國國務院公布2018全球防制人口販運評比結果，我國再度名列第一級國家，是我國連續第九年獲得肯定，移民署今天表示，這顯示我國政府結合民間力量，展現夥伴關係團隊合作成效，再度成為亮點，台灣未來將持續致力落實國際社會責任。

美國國務院台灣時間6月29日凌晨1點公布2018年全球防制人口販運評比結果，台灣在全球180多國評比中名列第一級國家，是連續第九年獲得肯定。

內政部長葉俊榮深夜也在臉書貼文表示，連續第九年獲得肯定，是公私協力與團隊合作的結果，做為幕僚作業機關的內政部，感覺與有榮焉，他也對移民署同仁的努力也予以肯定，不過今年的評估報告仍有點出一些值得改進的地方，都是未來督促繼續努力的方向。

移民署表示，重視普世人權及建構社會安全網絡，是蔡英文總統上任施政重點，防制人口販運各項工作，就是落實人權保障，並提供被害人安全生活環境，蔡總統過去出任行政院副院長期間即催生建立「行政院防制人口販運協調會報」整合機制，將民間團體、專家學者、中央部會及地方政府等各界的人力、物力及資源，以定期召會協調並滾動檢討方式運作，為我國有效防杜人口販運奠定基礎。

移民署表示，台灣去年連續8年取得第一級佳績，但是國際社會與國內各界仍持續關注境外漁工、家庭看護權益保障，及起訴率過低等議題，在行政院政務委員林萬億、羅秉成相繼督導下，協調會報特別增設行政院農業委員會副首長為會報固定成員，要求農委會及勞動部設置漁工及家事工權益保障兩個專案小組，積極面對問題與研議對策。

在此期間，農委會已制定修正實施遠洋漁業條例、經營非我國籍漁船管理條例、漁業法「遠洋漁業3法」等法規，全面提升外籍船員漁工之權益保障；勞動部則持續提出強制雇主聘僱移工之職前講習、聘僱移工須知等強化措施，提升預防與保障移工各項權益，減少落入人口販運被害處境。

內政部強調，防制人口販運是一個人性尊嚴的議題，對於捍衛基本人權特別重要，尤其需要公私部門協力合作，持續不止，並且絕無終點。此外，我國重視該國際性報告中所列建議事項，除在協調會報定期列管追蹤辦理進度外，同時亦納入每年辦理「防制人口販運國際工作坊」討論議題，邀請國際組織與學者專家一起研討分享，學習精進作為。

移民署表示，未來台灣仍將持續與各民間團體及國際組織保持友善夥伴關係，進行國際交流合作及經驗分享，強化被害人照顧保護，消弭人口販運犯罪，落實人權保障，善盡地球公民的責任。