親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
軍公教年改爭議
省級機關虛級化
蔡出巡封路封校
柯文哲又被丟鞋
九合一選戰焦點
空汙法修法爭議
長照，沒有英雄
政治
軍事
綜合

護理師包頭淡妝鞠躬？彰基以客為尊 呂秋遠酸：理容院嗎

聯電今日暫停交易 市場揣測海外併購

美公布全球防制人口販運評比 我連續第九年名列第一級

2018-06-29 09:04聯合報 記者徐偉真╱即時報導

警方移送違反人口販運嫌示意圖。記者林伯驊／翻攝。
警方移送違反人口販運嫌示意圖。記者林伯驊／翻攝。
分享

美國國務院公布2018全球防制人口販運評比結果，我國再度名列第一級國家，是我國連續第九年獲得肯定，移民署今天表示，這顯示我國政府結合民間力量，展現夥伴關係團隊合作成效，再度成為亮點，台灣未來將持續致力落實國際社會責任。

美國國務院台灣時間6月29日凌晨1點公布2018年全球防制人口販運評比結果，台灣在全球180多國評比中名列第一級國家，是連續第九年獲得肯定。

內政部長葉俊榮深夜也在臉書貼文表示，連續第九年獲得肯定，是公私協力與團隊合作的結果，做為幕僚作業機關的內政部，感覺與有榮焉，他也對移民署同仁的努力也予以肯定，不過今年的評估報告仍有點出一些值得改進的地方，都是未來督促繼續努力的方向。

移民署表示，重視普世人權及建構社會安全網絡，是蔡英文總統上任施政重點，防制人口販運各項工作，就是落實人權保障，並提供被害人安全生活環境，蔡總統過去出任行政院副院長期間即催生建立「行政院防制人口販運協調會報」整合機制，將民間團體、專家學者、中央部會及地方政府等各界的人力、物力及資源，以定期召會協調並滾動檢討方式運作，為我國有效防杜人口販運奠定基礎。

移民署表示，台灣去年連續8年取得第一級佳績，但是國際社會與國內各界仍持續關注境外漁工、家庭看護權益保障，及起訴率過低等議題，在行政院政務委員林萬億、羅秉成相繼督導下，協調會報特別增設行政院農業委員會副首長為會報固定成員，要求農委會及勞動部設置漁工及家事工權益保障兩個專案小組，積極面對問題與研議對策。

在此期間，農委會已制定修正實施遠洋漁業條例、經營非我國籍漁船管理條例、漁業法「遠洋漁業3法」等法規，全面提升外籍船員漁工之權益保障；勞動部則持續提出強制雇主聘僱移工之職前講習、聘僱移工須知等強化措施，提升預防與保障移工各項權益，減少落入人口販運被害處境。

內政部強調，防制人口販運是一個人性尊嚴的議題，對於捍衛基本人權特別重要，尤其需要公私部門協力合作，持續不止，並且絕無終點。此外，我國重視該國際性報告中所列建議事項，除在協調會報定期列管追蹤辦理進度外，同時亦納入每年辦理「防制人口販運國際工作坊」討論議題，邀請國際組織與學者專家一起研討分享，學習精進作為。

移民署表示，未來台灣仍將持續與各民間團體及國際組織保持友善夥伴關係，進行國際交流合作及經驗分享，強化被害人照顧保護，消弭人口販運犯罪，落實人權保障，善盡地球公民的責任。

移民內政部
不愛讀書不是你的錯，幾米帶你用繪本找答案！

相關新聞

7月新制上路 這些與你相關的規定一次看

2018-06-29 08:13

補助可能看得到吃不到 準公共化保母、機構恐供不應求

2018-06-29 06:05

8月上路 一張表看家長如何申請托育補助

2018-06-29 00:15

「時薪僅50元」 保母怨托育新法不周延

2018-06-29 00:20

設備大升級…新海研一號開工 明年6月交船

2018-06-29 00:23

民團：食農教育法協調機制 應提至政院層級

2018-06-29 00:06

食農教育法上路後 公務員擬強制聽課

2018-06-28 23:44

鳳梨價格崩盤 立委陳明文請中油協助收購銷售

2018-06-28 21:17

中研院院士社組候選人翻倍 陳弱水在其中

2018-06-28 14:05

中研院組改 吳茂昆列名 部分院士：非常不妥

2018-06-28 14:03

八仙事件成生命交叉口 她完成人生必做50件事之一

2018-06-28 12:11

千噸級新海研一號研究船動工 台船：強化安全設備

2018-06-28 11:52

中研院人社院士候選人史上最多 傳陳弱水也在其中

2018-06-28 11:38

中研院組織改造吳茂昆也擔綱 部分院士反彈

2018-06-28 11:09

鄭問故宮大展 巨匠隕落後台漫何去何從？

2018-06-28 10:25

台法聯合探勘發現可燃冰 岩芯採樣到5萬年前火山灰

2018-06-28 09:28

獨家告白：一度窮到想自殺 蘇祈麟的十年曲折操槍路

2018-06-21 10:47

『We愛·第二屆兩岸青年短片大賽』舉行頒獎典禮

2018-06-27 11:21

《溪山石鼓博香亭帖》，他把「院士問題」給寫了

2018-06-25 07:00

脫拉庫、恰吉相遇淡水漁人舞台

2018-06-23 00:00

2018淡水漁人舞台 夏日原創音樂季

2018-06-22 10:00
看更多

熱門文章

上校變士官長 海軍變陸軍！政府又在整退伍軍人

2018-06-28 14:05

柯文哲出席北車演習 險遭遇紅拖鞋襲擊

2018-06-28 10:20

7月新制上路 這些與你相關的規定一次看

2018-06-29 08:13

影／當陳其邁遇到韓國瑜 這句話打破藍綠界線

2018-06-28 16:32

退軍給與重計算大亂寄 遭質疑：給與重算會不會算錯？

2018-06-28 11:39

談卸任出路 張花冠：中鋼還蠻適合我

2018-06-28 14:04

徐國勇駁馬英九、江宜樺：2025非核家園是自然形成

2018-06-28 14:31

文大宿舍爭議解約落幕？王威中：應調降租金

2018-06-28 10:23

年改限時掛號信收件人寫錯 郵差白忙一上午

2018-06-28 11:58

嗆柯「不要做中共同路人」丟鞋抗議 柯P：逮捕就好了

2018-06-28 10:50

北投復興崗外 警方趁黑夜架設層層圍欄

2018-06-28 23:54

年改通知大亂寄 孫大千：徐國勇的保證是瞎扯嗎？

2018-06-28 13:48

政府積極轉型 蔡總統：10年後台灣人就不需後悔

2018-06-28 16:37

軍公教團體抗議 「退休所得重新計算函」有行政瑕疵

2018-06-28 11:28

【重磅快評】軍改通知書大烏龍 除了活該無話可說

2018-06-28 15:41

翻開王金平「喬」歷史 遭人忘恩負義...他這樣回敬

2018-06-29 08:00

國軍人事大搬風 一次異動22顆星

2018-06-28 22:58

將官晉升典禮 中將帶穿著迷彩服幼兒觀禮

2018-06-28 10:51

國軍軍備掌舵海軍換陸軍 房茂宏接任軍備局長

2018-06-28 20:35

教長懸缺一個月 柯志恩：蔡政府「拔管」的自食惡果

2018-06-28 16:09

台法聯合探勘發現可燃冰 岩芯採樣到5萬年前火山灰

2018-06-28 09:28

軍改退休俸處分書大出包 藍委：天下大亂已開始

2018-06-28 14:53

葉青林不能入台 黃智賢：不是記者悲哀是台灣淪落

2018-06-28 16:05

影╱新北市府向司法院聲請年改釋憲

2018-06-28 12:20

綠指侯友宜致電媒體別做文大案 侯辦：政壇笑話

2018-06-28 21:54

海軍36輛AAV7將入列 現有LVT將漸次汰除

2018-06-29 01:19

台獨對柯P丟鞋 蔡正元：看到台獨謊言已經破滅

2018-06-28 16:16

【重磅快評】民進黨修這種空汙法 未知民智早開了嗎？

2018-06-28 10:03

年金處分書失誤被拒收 國防部：系統跳格 特此致歉

2018-06-28 12:49

「別生氣來散心！」 業者祭退休軍公教Long stay一晚166元

2018-06-28 22:38

蔡英文明出席軍校畢典 500公尺外有白狼

2018-06-28 20:32

中研院組織改造吳茂昆也擔綱 部分院士反彈

2018-06-28 11:09

新任軍情局長 六軍團副指揮官羅德民出任

2018-06-28 18:10

軍改退休俸處分書寄錯地址 國防部：修正後重寄

2018-06-28 13:31

空軍7億買來雷達飛彈無法追瞄的靶機 遭彈劾糾正

2018-06-29 01:22

重計通知函大出錯 國防部：新制年金仍將7月1日上路

2018-06-28 20:05

逆勢操作！ 拿退休所得重算處分書可享住房優惠

2018-06-28 22:24

【即時短評】軍改逞強上路 反顯執政無能

2018-06-28 14:51

致公黨發布民調 賴清德支持度勝蔡英文

2018-06-28 11:20

退將發動「千車包圍復興崗」 柯P：選畢典鬧場不恰當

2018-06-28 11:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top