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掃除口蹄疫病毒 停打疫苗萬事俱備

2018-06-29 08:58中央社 台北29日電

全台7月1日將執行21年來首次口蹄疫苗拔針作業，之後一年如果不再有案例發生，108年中向世界動物衛生組織申請從疫區除名，獲認可後，可望恢復對外貿易，為畜牧業拓增商機。

農委會防檢局副局長施泰華表示，根據世界動物衛生組織（OIE）規定，要成為沒有施打口蹄疫苗的非疫區國家，拔針（不打疫苗）起算的一年期間，不能有案例發生，之後若發生案例，當然也會取消認定。

依據專家向農委會的建議，疫苗施打率高於9成下保護力佳，可執行拔針，台灣目前施打率約9成2，符合專家建議條件。

台灣於民國86年發生史上最大規模口蹄疫情時，為挽救年產值原本高達886億元左右的產業，當年傾全國之力，2個月時間將疫情控制下來，並持續輔導養豬業強化生物環境防治作業及邊境管制。

其實，農委會在民國92年曾有拔針規劃，不過在放入哨兵豬測試環境有無病毒的前置作業時，因為出現感染案例，所以並未真正進入拔針階段。

防檢局說明，拔針是邁向沒有施打疫苗的非疫區國家的科學流程，原本就可能成功、也可能發生案例，一次就成功的例子為日本，然而前提是日本在疫情感染未擴大時快速撲殺，才得以達成；反之，韓國拔針好幾次都失敗，分析原因除了環境消毒不盡徹底，也懷疑外籍移工攜帶肉品入境，還有旅行頻繁，也可能帶入病毒。

防檢局進一步說明，為提升拔針的成功率，前置作業會測試環境是否仍有病毒，模式為置入哨兵豬，若無感染，以此確任環境是否乾淨；92年就是在屠宰場放入哨兵豬測試時發生感染，顯示口蹄疫病毒還沒清除乾淨，且屠宰場環境原本就較複雜，所以沒有執行拔針。

奠基於過去努力的經驗，防檢局說，從102年6月起都沒有案例發生，只有測到非結構性蛋白NSP為陽性的案例，分析呈現陽性原因有二，一、受病毒感染，二、因為施打疫苗而有抗體反應；但是回追都沒有發現病毒，據此推測可以嘗試拔針。

農委會104年就已向OIE申請為施打疫苗的非疫區，經過2年無案例發生，106年5月獲OIE認定為施打疫苗的非疫區，今年7月停打疫後，台灣將邁向沒有打疫苗的非疫區，經過

今年7月1日拔針前，也執行環境測試。農委會副主委黃金城說，包含針對全國豬隻要送拍賣市場交易、屠宰時，會先放置的繫留場，放置哨兵豬做測試，因為此處環境多元，較具代表性。

防檢局已於今年1月下旬、4月上及下旬在全台北、中、南、東部各做一次測試，哨兵豬放置18小時以上，都無感染案例發生。

這次擴大測試規模，施泰華補充，另外從去年11月到今年3月間，也對北、中、南、東部共計採樣15場豬隻的肉品市場與屠宰場的環境糞便樣本，檢驗結果都是陰性。以及針對偶蹄類羊隻進行測試，也無案例發生。

防檢局分析，經過以上測試與資料分析，目前應是21年來拔針成功率最高的一次。不過黃金城也說，一批次的豬隻養7個月，推算沒打疫苗的第一批豬隻，是否在年底不發生疫情案例，將是首波考驗。

為讓拔針成功，防檢局補充，有鑒於東南亞只有菲律賓非疫區，除了持續呼籲業界徹底持行環境消毒工作，也勸導產業人員到疫區國家進行產業交流、旅遊，或是外配、外籍移工返鄉探親，務必做好為期一週的隔離自主管理，返台後莫立即進入畜牧場工作，以免增加病毒感染風險。

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