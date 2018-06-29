21年前一場瘟疫 斷了台灣豬肉外銷

2018-06-29 08:58 中央社 台北29日電



曾經，台灣毛豬為國爭光，直到民國86年爆發口蹄疫疫情，重挫年產值達新台幣886億元、其中外銷日本占逾600億元的市場，事隔21年，今年7月停打口蹄疫疫苗，擺脫疫情陰影在望。

農委會官方資料「台灣省處理豬隻口蹄疫紀實錄」記載，口蹄疫情爆發之前，民國85年11月台灣地區養豬戶計2萬5357戶，在養豬隻總數為1069萬8366頭，平均將近每兩個台灣人就養一頭豬。

85年毛豬產值達新台幣886億餘元，占當年農林漁牧總產值20%以上，為產值最高的單項農產品，遠勝過任一種台灣水果或養殖魚類。

當年生產的毛豬中，每年約有600萬頭作為供外銷豬肉的原料毛豬，85年外銷日本豬肉價值高達15億5120餘萬美元，以當時幣值估計約新台幣600億餘元，對縮減台日貿易逆差貢獻大。

就在台灣養豬規模達到史上最大之際，民國86年爆發豬隻口蹄疫的疫情，官方資料顯示，毛豬交易崩盤，價格頓時腰斬，外銷中斷，市場榮景不再。

農委會統計，86年3月19日確診口蹄疫情後，累計到當年7月31日，發生場數計有6147場，約占養豬場數24%；死亡與撲殺的豬隻數量為403萬7093頭，約占養豬頭數38%，對毛豬相關產業造成相當大的衝擊。

在此之前，台灣在民國2到5年、13到18年曾發生口蹄疫，經撲殺未再發生，所以台灣原為口蹄疫的非疫區國家。

農委會防檢局分析口蹄疫發生背景，與當年的市場需求、產業環境有關，當時環保要求、飼料成本都比目前低許多，不僅可外銷，內需市場除了國人習慣食用溫體豬肉，也興起烤乳豬，毛豬交易均價每公斤仍有新台幣50到60多元，對比國產當年成本30多元，利潤高下，於是有人走私成本更低的海外肉品，因而引發疫情。

最初病例是在86年3月17日，由新竹縣防治所在竹東發現，送畜衛所檢驗，發現仔豬有虎斑心病變，18日台灣省農林廳就向農委會請准開封口蹄疫診斷試劑進行確診，19日凌晨2時畜衛所確定為口蹄疫。

防檢局說，事後分析病毒，99%以上跟中國大陸病毒特徵一樣，所以推測走私品來自中國大陸，而且傳染速度快，西岸各縣市很快就全出現案例，此一口蹄疫為Ｏ型，會感染偶蹄類，豬、牛、羊、鹿都會感染。

86年3月19日上午，前台灣省政府農林廳廳長陳武雄獲報後就指示畜牧科組成「口蹄疫撲滅執行小組」，派員與農委會緊急會商，結論呈報前台灣省省長宋楚瑜，隔天3月20日帶領副省長等幕僚群指示擴大動員成立「省府口蹄疫緊急防疫指揮小組」，並請國軍支援。

接著前副總統兼行政院院長連戰於3月20日獲農委會主任委員邱茂英報告，即指示成立跨部會危機處理小組，21日並指示五大工作，首要之務，就是讓未感染豬隻全面注射口蹄疫疫苗。

其次，感染豬隻全面撲殺病補償養豬戶損失，至86年10月11日發放補償豬隻383萬2614頭，金額新台幣52億5411萬4034元，警政單位配合嚴禁病死豬移動。

由於全台撲殺的豬隻超過400萬頭，執行撲殺作業人員壓力過大，傳出有防疫人員自縊，顯見作業規模龐大。

其他三大工作分別是：跨部會危機處理小組妥善處理產銷失衡問題、提供融資解決養豬戶困境、東部及外島嚴加檢疫。防檢局官員補充，後來也與海巡單位共議，強化走私查緝、關務邊境管理，「走私這塊後來都做得很好」。

從86年3月19日確診、3月20日行政院農委會宣告台灣地區發生口蹄疫情，歷經各種防疫作為，至5月中旬疫情已能有效控制，內銷交易均價也回穩。

在疫情爆發時，全國動物防疫人員、農政、衛生、環保、交通、警政、兵役、新聞、財政、主計、教育、學術等政府與民間總動員，2個月控制疫情，後來僅傳出零星案例，102年後並無案例出現，但持續使用口蹄疫苗疫苗，如果今年7月順利拔針（不打疫苗）成功，外銷契機可望重現。