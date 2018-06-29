補助可能看得到吃不到 準公共化保母、機構恐供不應求

2018-06-29 06:05 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



搶救少子化，行政院釋出利多，打破過往雙薪家庭限制，排富後，提供所有育兒家庭托育補助，新政策8月上路，時間逼近，政策卻還在調整，補助對象從準公共化機構、保母改為補助家長。但準公共化機構、保母到哪找，名單尚未公布，令家長擔憂，社家署也坦承，初期恐會有供不應求情形，相信後續參與熱度會逐漸增強。初期的托育補助恐看得到吃不到。

別以為隨便找一家托嬰中心或是保母，政府就會提供「托育補助」，社家署家庭支持組副組長簡杏蓉表示，托育補助是針對送托給有與政府簽訂「準公共化」合作的托嬰中心以及保母，才會依照各家不同的費用，每個月補助6000元到1萬元不等。

但是有哪些業者、保母已經與政府簽下準公共化契約？簡杏蓉表示，一定會在8月上路以前公布，目標是全台7成5的托嬰中心以及8成5的保母都與政府簽下合約。

家長如何申請托育補助費用，簡杏蓉表示，舉凡家中育有0到2歲嬰兒，並有「送托的事實」，家長須提供托嬰中心或保母簽約證明，送交縣市政府審核後，經過複審通過，費用會直接提撥到家長戶頭，但申請作業日約45天，因此當月送托費用沒辦法在當月領取，家長必須要先代墊後，後續再領。簡杏蓉表示，現行的補助方式也是相同模式，便利性上與過去無異。

社家署長簡慧娟表示，補助對象調整並不影響整體架構，當初會補助給業者，主要是幾次討論會議上，有業者表明在育兒政策上皆未獲得補助，最後才決定補助給業者，但實質上受惠的仍是家庭；依照各縣市政府過去運行的模式，直接補助給家長的模式更好。

至於目前加入準公共化名單尚未公布，是否加入人數會與目標值有落差一事，簡慧娟表示，初期確實有可能參與度會比較冷，但是讓孩子送托有加入準公共化的保母以及機構，才能獲得補助，這也將會增加國內的托嬰機構、保母加入準公共化的意願，她相信接下來，肯定會愈來愈熱絡。