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諾貝爾和平獎團體建議 台灣串連全球公民社會

2018-06-28 21:55中央社 台北28日電

近日在台灣訪問的突尼西亞人權聯盟副主席宅莫里今天指出，台灣應該設立全球公民社會團體的網絡，協助公民社會的成長，因為公民社會是推動獨裁國家走向民主化的重要力量，對新興、脆弱的民主國家尤其重要。

宅莫里（Najet Zammouri）接受中央社訪問時提出這項建議。突尼西亞人權聯盟是2015年獲得諾貝爾和平獎的「全國對話四方集團」成員之一。她日前出席由台灣民主基金會主辦的「全球民主團結在台灣」國際會議以及第五屆「東亞民主論壇」，探討全球民主衰退的議題。

這兩個論壇邀請超過12個國家的民主倡議領袖與會。宅莫里說，討論民主遇到的挑戰等重要議題是找出對策的第一步，她希望有後續合作，並建議台灣帶頭建立公民社會的全球網絡，讓公民社會有更強大的力量對抗威權主義的興起、及民主國家遭遇的民主衰退現象。

宅莫里說，她也在週三與訪團成員與總統蔡英文見面時，表達希望台灣與突尼西亞有更多交流的想法。她在訪談中說，很訝異兩國沒有互設代表處，她回國後將向突國外交部長建議。

諾貝爾和平獎在2015年頒給「全國對話四方集團」肯定其在2011年茉莉花革命後，對突尼西亞多元民主發展做出的貢獻。突尼西亞在2013年陷入政治危機，頻臨內戰邊緣，也受到伊斯蘭國趁勢崛起的威脅，「全國對話四方集團」促成各方對話，終於完成新憲並促成民主選舉。

對於獲頒和平獎的獎項是否有助突尼西亞的民主推展，宅莫里說，2014年上任的政府至今仍對「全國對話四方集團」的4個非政府組織持開放態度，例如突尼西亞人權聯盟與司法、教育等多個部會簽有協議，可隨時監督人權狀況，這或許是獲獎的影響之一。

宅莫里說，從獨裁國家轉型至今7年，突尼西亞現有超過200個政黨，選舉透明、有言論自由，但突尼西亞的經濟不佳、失業率高、社會問題叢生，民眾對民主制度逐漸失去信心，從最近舉行的地方選舉，投票率只有28%，年輕人也冒著生命危險渡海到歐洲，都可以看出來。

如果現在問突尼西亞人民對民主制度的看法，宅莫里說，大多數的人會回答：「我們不再想要你們的民主，民主是給菁英的，我們要吃飽、要有工作、有醫療、買得到藥品、能唸書」。她說，當民眾出現這樣的看法，「代表民主是真正受到威脅了」。

宅莫里指出，政府必須有魄力解決這些問題，創造就業機會，才能恢復民眾對民主的信心。

她說，歐盟及國際社會對突尼西亞公民社會的支持已不像茉莉花革命前熱衷，或許他們認為突尼西亞已經試過民主，但失敗了，不過她仍對突尼西亞的民主發展感到樂觀，因為歷史說明，民主的建立「需要時間」，因為有公民社會的努力，突尼西亞才有很進步的憲法，取得很好的成果。她呼籲國際社會繼續支持突尼西亞的公民社會團體。

突尼西亞
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