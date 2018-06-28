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駐菲代表林松煥完成階段性任務 榮退

2018-06-28 21:48中央社 馬尼拉28日專電

菲律賓代表林松煥今天返台榮退，他在外交生涯最後一站菲律賓，與菲方簽署了10多道協議、備忘錄及雙邊文件，透過柔性外交，穩固了雙邊關係、恢復了雙方互信。

派駐菲律賓3年9個月的林松煥，今天由幾名駐菲代表處同仁送機，帶著美的回憶回到台灣。

林松煥對菲律賓有著特別的感情，他擔任外交部亞太司司長時，即曾秘密出訪馬尼拉，與南亞某國洽談設館事宜；2003年12月，菲國外交部長奧普萊搭機從東京飛往巴林途中，因身體不適迫降台灣急救，即是林松煥帶隊處理。

2014年9月，也就是廣大興事件發生後不久、台菲關係陷入谷底之際，林松煥臨危授命，從挪威調派至菲律賓。

肩負穩固關係、恢復雙方互信的重任，林松煥從人民交往著手，透過廣邀媒體互訪、強化教育文化交流、推動簽證便利化措施以及增加航班等作法，有節奏地扭轉彼此的負面觀感。

廣大興事件落幕，台菲簽署「漁業事務執法合作協定」，雙方互信逐漸恢復，林松煥繼續繞過政治障礙，在經濟、投資、跨域打擊犯罪、交通、勞務、文教等領域，洽簽了10多道雙邊文件。

這包括：台菲經濟合作協議、投資保障協定、航權協定、金融監管合作協定、雙邊產品符合性相互承認協議、加工出口區合作備忘錄、警政共同打擊犯罪協定、調查局合作訓練協定等。

其中，台菲投資保障協定是台灣在新南向國家中，第一個完成簽署的投保協定。

配合新南向政策，林松煥也加強了台菲科技、教育與農漁業合作，並協助8家台灣的銀行來菲設點、舉辦台灣形象展，以及在奎松市亞洲三一大學（TrinityUniversity of Asia）設立菲律賓台灣教育中心。

當年第一名考進外交部，在外交生涯中幾乎「攻無不克」的林松煥，行前接受中央社記者專訪時欣慰地說：「我完成了階段性的任務，國內交辦的重要任務，我幾乎都做到了。」

除了簽署雙邊文件之外，他也促成台灣對菲開放14天入境免簽，使得2017年菲人赴台觀光或洽商人次從17萬激增至將近30萬；菲律賓予台人電子旅遊憑證（Electronic Travel Authority, ETA），台人赴菲單次簽證費用調降等。

事實上，林松煥早於兩年前就屆臨退休之年，但因菲律賓正值政權轉移，政府借重他與菲律賓總統杜特蒂的友誼，而繼續留任，深耕台菲關係。

2016年1月，林松煥成功邀請當時已宣布競選菲律賓總統的杜特蒂訪台3天，2人建立深厚情誼，杜特蒂當選後不久，還特別在納卯市的臨時辦公室會晤林松煥。

林松煥臨行不忘提醒僑胞，菲律賓政府調整外交政策，南海爭議使菲國出現民族意識高漲的跡象，大家宜保持低調、謹慎與謙卑，多多回饋菲國主流社會，幫助菲人的同時也是保護自己。

林松煥感謝代表處團隊及僑界友人對他的所有協助，並祝福大家健康平安，「美好的仗已經打過，未來的路就交由上帝引領。」

菲律賓外交部
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