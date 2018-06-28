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盼落實性平教育 跨性別者：找回自己

2018-06-28 13:23中央社 台北28日電

跨性別者VIVA今天表示，過去因為她氣質像女生的關係，受到許多同學霸凌跟惡言相向，還好有合唱團老師願意接納她，更同意讓她加入只有女生的合唱團，讓她找回自己。

台灣同志諮詢熱線協會、婦女新知基金會以及台灣性別平等教育協會今天宣布共同成立跨團體平台「性別平等教育大平台」，並在台北二二八和平紀念公園的孔子像前舉行成立記者會。

台灣同志諮詢熱線協會社工主任鄭智偉舉台灣文學家白先勇的知名作品孽子為例，強調同志過去就是因為沒有性平教育，導致許多霸凌跟悲劇。

鄭智偉指出，台灣近期發生多起凶殺案，應該要透過性別教育，來落實情感教育，避免悲劇發生。

曾經在求學過程中，受到老師性平教育的跨性別者VIVA也現身分享自己的故事。VIVA說，國中時期因為自己女性化的特質，讓她不斷受到同學的嘲笑、霸凌跟惡言相向。

VIVA指出，當她像老師求援，卻得的「希望你像其他男生一樣」的回應，但那不是她想要的、她也不喜歡。

這時VIVA國中的音樂老師對她伸出了援手，VIVA說，當年學校合唱團只有女生，但音樂老師卻接納她，接受她天生的資質，讓她加入了合唱團，也讓她找回自己的一片天地。

性別平等教育大平台專案經理張明旭說，這幾年有很多起要阻擋台灣落實性平教育的事情，像是反同團體的公投等，但阻止性平教育進入校園，會讓嘲笑、霸凌跟欺負的狀況更加嚴重。

張明旭指出，他們成立性別平等教育大平台最重要的原因，就是希望讓更多教師、家長跟學生有更多理性溝通，讓校園實施完整地性平教育。

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