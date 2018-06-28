【重磅快評】民進黨修這種空汙法 未知民智早開了嗎？

2018-06-28 10:03 聯合報 主筆室



25日空汙法闖關三讀，迄今只見執政黨團、政府自吹自擂，說是「了不起的一大突破」，其他則一片罵聲，工商團體、醫界、民眾都罵，環保團體甚至批為倒退修法。怎麼回事？環保團體不是挺環保署嗎？如此改善空汙還走得下去？

立委吃香喝辣慣了，不懂民情、環保並不奇怪。趕進度三讀空汙法本就不是為改善空汙，是為救年底執政黨縣市岌岌可危的選情；所以，只談結果，忽略過程，以為宣示目標就一蹴可幾，幾近異想天開，被罵也應該。

反彈最先浮上檯面的是禁10年以上老舊機車，民怨灌爆蔡英文、賴清德、蘇嘉全臉書，逼得民進黨中常會緊急安撫。執政黨被罵活該，怎可只宣示行刑日期，之前卻無絲毫「廢死」的努力？

改善空汙，減少污染源的原則是對的，但過程更重要。羨慕歐盟國家去燃油車輛走在前面，但請注意，2005年2月管制碳排、空汙的京都議定書生效，歐盟早在當年初即實施車輛尾管排放6項污染物全檢測，不合格者禁止上市販售。

尾管檢測影響最大的是柴油車。柴油的分子結構燃燒後一定有可觀污染物產生，再怎麼尾管包覆、隱藏，污染或可短期不被查知，但一定回歸大地。尾管全檢測後，歐洲柴油車必須另尋出路，許多環保標準低、購買力強的地區成了首選，台灣是其一。

這一波削減燃油車歐洲早已上路，但不是完全否認柴油引擎至一無是處，仍承認柴油引擎是動力來源，但因其廢氣排放可觀，不同意柴油車進城，但認可其可以在鄉下、農村繼續貢獻。前不久的歐美40城市會議已達成共識，今後柴油車雖進不了城是趨勢，但仍有用途。台灣空汙法的趕盡殺絕，可以再想想。

空汙法明訂廢老舊機車、淘汰老舊車輛的目標都不算錯，但怎麼執行？總不能沒有配套措施，屆時硬性喊卡吧？電動車確實是世界潮流，但迄今技術進度9成在先進國家，台灣雖然力衝拚上，但至今進度並不理想。不客氣地說，推進電動車技術決不是經濟部、環保署的事，如果沒有財政部財稅工具協助，民眾、企業怎麼可能自己砸錢配合政府的電動車政策？