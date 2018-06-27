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神岡豐洲園區二期 環評大會要求補件再審

2018-06-27 18:37中央社 台北27日電

環保署今天召開神岡豐洲科技工業園區二期環境影響評估審查委員會，由於環評委員提出供違章工廠引進用地比率過低，擔心有藉此行開發之實等疑慮，要求提補正文件說明後再審。

台中市政府所提的「神岡豐洲科技工業園區二期環境影響評估報告書」指出，此案基地面積55.68公頃，均屬公有地，位在台中市神岡區，開發內容旨在配合推動智慧機械產業發展。

與會環保團體質疑，就其所知神岡區就地合法違章工廠至少9件以上。也有與會者憂心當地恐怕有重金屬超標溢出狀況，附近還有人在種田。環評大會主持人詹順貴表示，台中市政府應在當地舉辦會勘，說明處理實況。

但是環評委員中，數人質疑，此案審查以來多次實問虛答，例如消防安全看不出開發單位了解相關產業所用原料，以及必須應對的處理方式，僅依標準作業流程回覆；而且提供符合引進產業類別的未登記工廠進駐，也就是說給違章工廠遷入的產業用地只保留20%以上，有藉此幫助其他80%用地作為開發使用之嫌。

最後環評大會決議，開發單位必須在9月30日以前，提出數項補充修正內容，包含輔導未登記工廠進駐及合法經營的開發目標，檢核提升保留引進未登記工廠產業用地面積比率的可能性。

還有鄰近活動斷層的災害應變對策，以及開挖土方暫存數量等補正資訊後再審查，今天環評大會尚未通過此案。

環評詹順貴
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