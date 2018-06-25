八仙三周年╱租屋竟遭拒 八仙傷者：房東說怕嚇到別人

2018-06-25 11:03 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



八仙事件將滿3周年，在當時傷者傷勢評估中被列為第一的黃博煒，燒燙傷面積達90％以上。決定截肢保命的他，失去了雙腳及右手，僅剩的左手，功能亦微乎其微。3年來，他積極復健，出書、演講，用自身故事激勵更多人。黃博煒眼前是以能「獨立生活」為目標，但他坦言，「義肢跟租屋是很沉重的負擔。」

傷前的黃博煒，是個對未來很有計畫的大學生，他早就想好畢業、退伍後的路。黃博煒說，就讀明志科大電機系大二那年，他為了籌措學費，先休學到餐飲業工作，之後才回到學校。

為了進到一間理想中的科技公司實習，他督促自己累積實力，考取10張以上的證照，他說，「公司中的同事都是台清交成的碩士，我怎麼跟人家比」，之後，他成功進到該公司實習當工程師。

「原本的想法是先實習完，大學畢業、當完兵，再回到公司上班。」但6月27日當天，黃博煒遇到這場意外，那年他大三，進到公司工作的第九個月。

現在的黃博煒，還在辛苦復健，綁沙包、做棒式撐體運動，做不到五分鐘就滿身大汗，為的就是訓練核心的力量，之後穿義肢時，才能有足夠力量讓身體維持平衡，不然隨時可能跌倒。

黃博煒說，大部分燒傷患者復健時，要克服的是皮膚上疤痕的攣縮，而他不同，因為已經截肢，需要拉的關節比較少，因此面臨的問題是後續穿義肢的訓練。

他在台大的復健主治醫師和國外著名燒傷專家學者都說，以他的個案來看，「要穿義肢走路的復健，是世界上最困難的。」因為一般截肢病患，練義肢時，有手可以撐、扶，但他沒有這個條件。

更重要的是，皮膚的挑戰。黃博煒說，穿義肢走路的步伐，會比一般人吃力兩、三倍以上，因此身體的力量非常重要。過去兩年來，他都有嘗試穿義肢，但每次當他很高興今天可以穿上義肢站起來，但一下來又破皮，治療師又告訴他明天不能練，「真的很挫敗」。他說，燒傷的皮膚非常脆弱，破皮後不能繼續練，怕傷口越來越大、感染。

也因為這樣，黃博煒現在的復健，只能做一些肌力的維持，「很枯燥，但不做又不行，因為一旦不做，身體會越來越沒力氣，就沒有條件可以穿義肢。」

「沒有一個人可以告訴我，何時可以穿上義肢」，黃博煒說，截肢的人很多，燒傷的人很多，像他這樣合在一起的案例很少。因為他沒有膝蓋，要平衡又更加困難，加上皮膚的挑戰，需要比其他人更多的時間。直到今年，他才開始義肢的訓練。

現在的博煒，一邊復健一邊靠出書和演講養活自己。「一開始沒打算出書」，黃博煒說，他原本認為，「想要活下來」這件事有什麼了不起，遇到生活上有困難要克服也是應該的。原本的他，甚至排斥跟別人分享自己的故事。

直到前年到某間國中的第一場演講，遇到一個小女孩跟他說，「我數學考很差，本來想放棄數學，但現在想要跟博偉哥哥一樣，遇到挑戰不要放棄」。黃博煒說，當下他才感受到，「原來我的故事，是可以激勵別人的，不是只有對自己和家人有意義」。因此他決定把自己的故事寫下來。

「很多人看到我的故事後，從低谷慢慢往上爬。」黃博煒說，去年有一個26歲極重度憂鬱症患者，每天都想輕生，後來傳訊息跟他說，「看完書後，躲在房間大哭，覺得自己應該勇敢活下去。」

黃博煒說，「拉人家一把」，是他存在在這個社會上的價值，感覺很棒。他也把書送給曾經幫助過他的店家、醫護人員，讓他們知道，「我不但被救活，而且活得很好。」

很多人問他，日後要做什麼？黃博煒說，他只能回答「不知道」，因為他目前連最基礎的、一個人獨立生活都還做不到，怎麼會知道下一步要做什麼。可能繼續寫書、演講，也可能重回科技公司，喜歡投資理財的他，也可能變成理財達人，「我想做的事情太多，無法有一個具體答案。」但眼前最大的目標就是「照顧自己」。

「依賴身邊人，不是我活下來想要做的事」。黃博煒說，他堅持很多事情都要自己嘗試，例如，他曾經吃一個便當吃了一個多小時，「常常因為這樣，乾脆不要吃，但明明肚子很餓。」不斷嘗試後，發現越來越順，也逐漸建立成就感和自信心。「我身體不便，因此需要更多耐心，但不代表我做不到。」

黃博煒也去打過保齡球，失敗了40幾次才成功第一次打到瓶子。他說，自己吃雞排和被人家餵的感覺不一樣，「我可以因為靠自己的能力，吃到雞排、或是喝到一杯紅茶，就感動到快要哭」，但這對別人而言好像沒什麼。「受傷之後，我更容易珍惜一些生活小事。」

在黃博煒重新開啟的生活步調中，包括移位、如廁、擦屁股、買餐、吃飯、丟垃圾、洗餐具、觸碰筆點手機、搭捷運等等日常生活的動作，經過苦練後，都沒有太大問題，但租屋上卻屢屢碰壁。

黃博煒說，今年初，他開始找房子，想要試著獨自生活，但要找到合適的房子非常困難，因為需要無障礙空間的改造，例如廁所要加裝扶手，門檻需要打掉等等，多數房東都不願意，加上他自己有經濟考量，要找到租金適合、房東願意改造、離捷運站近的房子是很困難的。

他也坦言，很多房東不願意租房給燒傷或顏面損傷的患者，擔心嚇到鄰居。對於「臉部平權」，台灣社會需要再加強宣導。他說，我們在路上看到一隻白狗，和一隻有斑點的101忠狗，也不會藉此去判斷哪隻狗比較乖或聽話，「我們對狗都不會這樣批判，卻會用外貌去論斷一個人。」

黃博煒說，想要獨立生活，就要把復健和義肢先訓練好。義肢是為了要輔助生活，一旦有了義肢，居家要改的地方更少，應較容易找到房子。