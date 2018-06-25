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世足／本田圭佑替補進球 日本2：2戰平塞內加爾

搶生意房價砍半送早餐 五天四夜旅程6千元有找

2018-06-25 00:29聯合報 記者余采瀅羅紹平綦守鈺徐庭揚╱即時報導

暑假旺季，但各地訂房率較去年同期都出現衰退，業者祭出「跳樓大拍賣」促銷。圖／報系...
暑假旺季，但各地訂房率較去年同期都出現衰退，業者祭出「跳樓大拍賣」促銷。圖／報系資料照
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年改將上路，旅宿業者因應可能而來的衝擊，個個使出撒手鐧，眼看暑假旅宿旺季卻轉成淡季，業者大喊：「我們的觀光，自己來救」，紛紛推出「跳樓大拍賣」的非常手段優惠促銷：有的房價砍半還送早餐，有的五天四夜行程6千元有找

「台灣特色飯店聯盟」成員分布台中、高雄、台東等三區，嘉義也將加入，透過各地業者合作推優惠，開發國旅市場。聯盟總召胡智鈞表示，為降低年改效應的衝擊，聯盟飯店團結合作，預計推出「住甲地、送乙地」的優惠活動，挽救住房率。

台中麗寶樂園推出「三鐵警消月」，凡任職於三鐵及警察、消防員、義警、義消人員，持證購票打二折，同行親友最多四人也有五折優惠。福容大飯店同樣對警察祭出優惠，6月15日至9月30 日，凡警政人員訂房即享優惠，雙人房2500元起。

業者表示，不少退休軍公教的家人或親戚也是軍公教，先拉攏現職軍公教，也「順帶」搶回退休族客源。

花蓮有五星級飯店價格打出近乎六折優惠，只要二千多元，就能住一晚還含早餐；還推套裝行程，可去海上划獨木舟，或到觀光博物館親子DIY遊程，或在飯店體驗做披薩、現磨手沖咖啡，讓遊客有「住到就賺到」感覺。

台東各飯店也都推出優惠專案，知本泓泉除了每周六之外，其他日子入住，金額一律折半還送早餐；台東高野與花蓮富野合推花東五天四夜5888元，含早餐；知本金聯世紀推熱氣球嘉年華住宿、餐飲、接送及鹿野高台半日遊 ，每人2750元起。

台南大員皇冠假日酒店推出周一至周四入住豪華家庭房，第一晚6270元起，可享第二晚住宿免費；並同步推出國民旅遊卡優惠住房，每房加碼贈送雙人下午茶。 台南晶英酒店則針對國旅卡推出大幅度折扣，不僅現場價格折500， 還加送精美好禮品與早餐二選一。  

高雄市觀光局暑假也推出暑假五大活動，包括愛河水漾嘉年華、壽山動物園夜間大型活動、旗津黑砂玩藝節及海尼根城市滑水道等，希望拉抬住房率。

軍公教台東國旅卡

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