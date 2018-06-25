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消費力早已疲軟 旅宿業者憂年底選完才是寒冬

2018-06-25 00:28聯合報 記者蔡容喬王慧瑛羅建旺祁容玉╱即時報導

交通部觀光局上月推出「振興南台灣旅遊」政策，因限制條件太多，屏東墾丁地區旅宿業者...
交通部觀光局上月推出「振興南台灣旅遊」政策，因限制條件太多，屏東墾丁地區旅宿業者直呼無感，墾丁大街人潮稀稀疏疏。記者潘欣中／攝影
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年改上路，旅宿業者憂心軍公教退休族群節約消費的效應，已反映在即將來到的暑假，旅宿業者表示，數據會說話，屬旺季的暑假，今年訂房率衰退，他們更憂心的是，暑假過後的9、10月，業績會如雪崩式下降，屆時才是「寒冬」。  

高雄市旅行商業同業公會理事長吳盈良說，往年7月出團的國內外旅遊團，幾乎5月底就滿了，今年首度有7月團還沒滿團。許多旅行社為吸引消費者，暑假旅遊旺季推促銷或早鳥優惠，「這都是今年首見」，但效果不明顯 。

嘉義市旅館商業公會理事長李素珍說，根據各會員回報消息，訂房比前一年減少至少三成，業者心裡都很苦。

新北烏來觀光發展協會理事長者張銘義說，烏來住宿多屬中價位消費，退休公教人員一直是主力，年改還沒上路，就有國中退休老師跟他說，養老的退休金一半三萬多元，以後旅遊都要仔細盤算。

張銘義還說，今年逢選舉，不少村里辦自強活動，團體出遊還能補回一點觀光旅宿業者的損失；等暑假過後，九月可能跌得更慘，到年底選完，「才是真正的寒冬」。

南台灣觀光產業聯盟總召集人林富男指出，從最近各飯店的整體暑期訂房率觀察，比去年同期掉了一半，若與前年相較，衰退幅度更高達七成。他認為，整體消費環境不利是原因之一，但不可否認，年改從討論到定案造成的心理因素，讓已不景氣的旅宿業雪上加霜。

台中一家旅館業者說，年金族群多已當阿公阿嬤，往年為配合兒孫暑假出遊，且大方埋單，現在荷包縮水，原本三天兩夜或兩天一夜行程，多改為當天來回。往年還未到暑假，訂房已達五成，現僅二成訂單。

業者表示，雖然年金影響的是退休軍公教，但已有成年子女感受到日後照顧父母的經濟壓力，連帶也跟著開始過「省」日子，今年暑假帶孩子出遊的預算大幅縮減。 

宜蘭縣鄉村民宿協會理事長陳勝樂憂心說，到宜蘭觀光很多人住民宿，不少客源是退休公教，年改後很多退休族縮衣節食，經濟力與消費力都變弱了，加上大環境與景氣不佳，讓總體民宿業績掉了三成。

年改民宿軍公教

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