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書摘／宗教社團法人對《社會團體法》草案的認識與因應

2018-06-24 07:56聯合新聞網 永然文化

李永然律師

一、宗教社團法人目前受《民法》及《人民團體法》的規範

按法人有「社團法人」與「財團法人」之分，所謂社團法人是指由人的集合而成的社會組織體；按其目的之不同，可分「營利社團」與「公益社團」；前者以營利為目的，如：「公司」；後者則以公益為目的，於登記前應得主管機關的許可（《民法》第46條）（註1）。

社團成立以「總會」為最高意思機關，其乃由全體社員組成的機關，由社員行使其「社員權」的會議，至於「社員」則為社團的構成份子，其享有「社員權」，即社員對社團所享有的權利與義務的總稱，為「資格權」。

「社團」除受《民法》規範外，如屬「人民團體」，還受《人民團體法》的規範；依現行《人民團體法》第4條的規定，人民團體可分為「職業團體」、「社會團體」及「政治團體」（註2）。所謂「社會團體」乃指以推展宗教、文化、學術、醫療、衛生、慈善、體育、聯誼、社會服務或其他以公益為目的，由「個人」或「團體」所組成的團體（註3）。

（本文出自《宗教自由的保障與宗教團體的法制化》，李永然律師、陳贈吉律師著，永然文...
（本文出自《宗教自由的保障與宗教團體的法制化》，李永然律師、陳贈吉律師著，永然文化出版，未經同意禁止轉載。）
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宗教團體目前有以「寺廟、教堂」、財團法人、社團等不同的團體組織形態設立；至於宗教社團法人係依《人民團體法》、《民法》相關規定設立，如：中國佛教會、中華民國道教會、中華民國基督教協會、中國回教協會、中華理教總會、中華民國一貫道總會、中華民國天德教總會……等宗教社團法人（註4）。不論何種宗教的社團法人均應受現行《人民團體法》及《民法》的規範（註5）。

二、《社會團體法》草案如獲立法院通過並施行，宗教社團法人也受規範

宗教社團須注意目前《社會團體法》草案的立法，前開草案於民國106年5月25日行政院第3550次會議討論通過。該草案乃由內政部提出，立法原因乃基於現行「社會團體」的組織及運用，係受《人民團體法》規範，該法內容存在「高度管制思維」進行社會團體的管理，大法官會議釋字第479號等解釋（註6）認為相關規定與《憲法》保障人民結社自由（註7）的意旨不符；再加上「社會團體」、「政治團體」（註8）與「職業團體」的屬性不同；所以針對社會團體的組織及運作，以《社會團體法》方式單獨立法。該草案共分七章，計43條條文。

《社會團體法》草案主要要點有四：

（一）成立社會團體由「許可制」改採「登記制」（註9）

（二）治理鬆綁，尊重團體自治

（三）財務資訊公開，強化公共監督

（四）促進完成登記的社會團體發展，提供培力措施

《社會團體法》草案第2條規定：「本法所稱社會團體，指依本法完成登記，以推展公益為的目，由個人或團體組成的團體。本法施行前已依《人民團體法》立案之社會團體，為本法之社會團體。」、《社會團體法》草案第42條規定：「《人民團體法》有關社會團體之規定，自本法施行日起，不再適用。」。所以，宗教社團法人一定要注意《社會團體法》草案的制定，因該法一旦在立法院完成立法並由總統公布施行，則原先依《人民團體法》而成立的「宗教社團法人」也適用《社會團體法》；同時《人民團體法》有關「社會團體」的規定也不再適用。

三、《社體團體法》草案關於「財務」及「資訊公開」恐涉違反宗教自由

既然《社會團體法》草案未來將適用於「宗教社團法人」，而「宗教社會法人」為「宗教團體」，亦受《憲法》第13條及聯合國《公民與政治權利國際公約》第18條關於「宗教信仰自由」保障，大法官會議釋字第573號解釋也認為「……宗教團體管理、處分其財產，國家固非不

得以法律加以規範，惟應符合憲法第23條規定之比例原則及法律明確性原則。監督寺廟條例第8條就同條例第3條各款所列以外之寺廟處分或變更其不動產及法物，規定須經所屬教會之決議，並呈請該管官署之許可，未顧及宗教組織之自主性……對該等寺廟之宗教組織自主權及財產處分權加以限制，妨害宗教活動自由已逾必要之程度……」足見宗教團體之財務自主權屬於宗教自由保障的範圍（註10）；所以，《社會團體法》適用於「宗教社團法人」應與其他社會團體有所區別，謹以下列兩部分規定為例：

（一）財務

《社會團體法》草案第26條第3項規定：「社體團體年度收入決算數或資產總額達中央主管機關公告之一定金額以上者，其財務報表應經會計師查核簽證」，筆者認為此一規定不宜適用於「宗教社團法人」；應於該條規定，排除「宗教社團法人」之適用。又《社會團體法》草案第27條規定：「社會團體財務處理之項目、會計報告及財務報表內容及其他相關事項之規定，由中央主管機關定之」；而前述規定，也應注意不妨害宗教財務自主原則下訂一較為寬鬆之規定，俾適用於「宗教社團法人」。

（二）資訊公開

《社會團體法》第31條第1項第5款、第6款規定：「……下列資訊，社會團體應主動公開：……五、年度接受補助、捐贈之名單清冊及支付獎助、捐贈名單清冊。六、業務或活動涉有收費、勸募或其他類似情形之財務收支報表。」。由於「宗教社團法人」經常有賴「信徒」捐贈，且宗教社團法人常為宗教硬體建設而有「勸募」，倘要求這些「捐贈」、勸募必須由宗教社團法人公開名單，將涉「宗教信仰自由」之保障，此一規定，也允宜排除「宗教社團法人」的適用。

（本文出自《宗教自由的保障與宗教團體的法制化》，李永然律師、陳贈吉律師著，永然文化出版，未經同意禁止轉載。）

宗教團體法

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