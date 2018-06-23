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勞團公投廢惡法 勞動部：廢新制將衝擊勞資雙方

2018-06-23 18:16聯合報 記者陳妍霖╱即時報導

因不滿台北市美國商會在本月6日提出「2018台灣白皮書」，建議政府修法讓白領勞工採責任制、派遣工人數更彈性等，由勞團、工會、青年及社運等團體組成的「勞權公投聯盟」今日發起車隊遊行抗議，從凱道出發，最後抵達台北市美國商會，用行動表達憤怒。

勞動部今日下午也發出新聞稿回應，《勞動基準法》新制規定已兼顧勞動現場的安全與彈性，公投廢止新制規定，勞工權益反受影響，勢必衝擊勞資雙方，不可不慎。

對於勞公盟遊行訴求，勞動部表示，針對美國商會在白皮書所提放寬專業與管理人員及新創公司核心人員工時規定的建議，其所提意見與現行《勞動基準法》第84條之1（俗稱責任制）規定有關，是否指定特定的工作者適用，該條法已有既定的法制程序，勞動部將在保障勞工福祉前提下審慎處理。

而針對部分勞團連署提出廢止今年修正發布的勞基法部分條文公投案，勞動部提醒，若該案投票通過，這次修正的所有新制規定將回到修法前的條文，包括退回輪班換班間距11小時上路前的規定；新制規定補休期限屆期時，未補休時數，雇主給加班費，如有違法，得處2萬元以上、100萬元以下罰鍰，一旦廢止，將回到「法無明文」狀態。

另外，勞動部也強調，新制規定勞工年度未休完的特休假，勞工依需求可遞延請休，隔年底未休完的特休假，雇主須折發工資，一旦廢止規定，勞工未休的特休假，一律得在年度終結時結算工資，日後不再依其需求遞延，甚至有些勞工原於明年預定好的假期行程，都會受到影響，這真是勞工想要的嗎？

勞動部表示，依照《公民投票法》規定，此一公投案若通過，立法機關2年內不得再制定相同法律，新制規定對勞權有具體進步、保障條文，將無法再適用，短期內也無法再訂定，勢必對勞雇雙方造成衝擊，希望大家對此一議題必須審慎、再審慎。

勞團今日發起車隊遊行抗議，勞動部今日下午也發出新聞稿回應，公投廢止新制，讓勞工權...
勞團今日發起車隊遊行抗議，勞動部今日下午也發出新聞稿回應，公投廢止新制，讓勞工權益反受影響。圖／本報資料照
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勞動部公投勞團

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