影／反美國商會剝削勞工 勞公盟火燒白皮書

2018-06-23 17:59 聯合報 記者 聯合報 記者 陳妍霖 ╱即時報導



台北市美國商會本月6日發表「2018台灣白皮書」，引發勞團、青年及社運等團體不滿，認為白皮書所提內容是進一步建議政府再修勞基法，讓勞基法越修越惡，「勞權公投聯盟」今日下午發起車隊遊行，動員宣傳車、汽機車從凱道出發，最後抵達台北市美國商會，用噴槍火燒美國商會標誌及台灣白皮書表達憤怒，不過隨即遭警方緊急撲滅火勢。

勞權公投聯盟代表朱智德說，今年初在立法院通過對勞工不利的6條勞基法修正案，讓勞基法二修上路，勞權公投聯盟發起全台公投連署，要「討回勞工七天國定假」、「廢除勞基惡法」，而台北市美國商會公布的白皮書中，竟提出建議，包括「勞基法擴增特定責任制專業及管理人員不受工時及加班費限制」、「派遣工的人數比率更彈性、不受限制」等，但勞動部回應審慎研議，可能又要進行第三度修惡。

人民民主陣線成員陳重光說，年輕人不僅要面臨低薪、派遣工作，這是過去國民黨執政傾向資方的後果，民進黨面對這些問題卻沒有改善，仍傾向資方，還配合美國商會修惡勞基法，這是非常荒謬的事情。