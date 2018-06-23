親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
高雄氣爆案宣判
國旅卡使用放寬
退休金年改衝擊
文大宿舍案爭議
九合一選戰焦點
政治
軍事
綜合

金曲29／阿妹、安那走紅毯 網友毒舌：阿達一族帶著安娜貝爾！

影／反美國商會剝削勞工 勞公盟火燒白皮書

2018-06-23 17:59聯合報 記者陳妍霖╱即時報導

台北市美國商會本月6日發表「2018台灣白皮書」，引發勞團、青年及社運等團體不滿，認為白皮書所提內容是進一步建議政府再修勞基法，讓勞基法越修越惡，「勞權公投聯盟」今日下午發起車隊遊行，動員宣傳車、汽機車從凱道出發，最後抵達台北市美國商會，用噴槍火燒美國商會標誌及台灣白皮書表達憤怒，不過隨即遭警方緊急撲滅火勢。

勞權公投聯盟代表朱智德說，今年初在立法院通過對勞工不利的6條勞基法修正案，讓勞基法二修上路，勞權公投聯盟發起全台公投連署，要「討回勞工七天國定假」、「廢除勞基惡法」，而台北市美國商會公布的白皮書中，竟提出建議，包括「勞基法擴增特定責任制專業及管理人員不受工時及加班費限制」、「派遣工的人數比率更彈性、不受限制」等，但勞動部回應審慎研議，可能又要進行第三度修惡。

人民民主陣線成員陳重光說，年輕人不僅要面臨低薪、派遣工作，這是過去國民黨執政傾向資方的後果，民進黨面對這些問題卻沒有改善，仍傾向資方，還配合美國商會修惡勞基法，這是非常荒謬的事情。

勞公盟今日下午發起車隊遊行，從凱道出發，一路途經西門町、小南門、公館商圈、科技大樓、忠孝復興，最後抵達終點台北市美國商會前，高喊口號及火燒白皮書來表達不滿，呼籲民眾連署公投，用行動阻擋勞基法三度修惡。

勞權公投聯盟」今日下午發起車隊遊行，最後抵達台北市美國商會，用噴槍火燒美國商會標...
勞權公投聯盟」今日下午發起車隊遊行，最後抵達台北市美國商會，用噴槍火燒美國商會標誌及台灣白皮書表達憤怒。記者陳妍霖／攝影
分享
警方緊急撲滅火勢。記者陳妍霖／攝影
警方緊急撲滅火勢。記者陳妍霖／攝影
分享

公投加班費勞團

相關新聞

勞團公投廢惡法 勞動部：廢新制將衝擊勞資雙方

2018-06-23 18:16

駐越南台北辦事處新址落成 旅越台人祝賀

2018-06-23 17:09

環署：英國廢塑料出口台灣年增非逾10倍

2018-06-23 14:52

納原民傳統領域 烏來人支持

2018-06-22 23:19

魚池鄉全納邵族傳統領域 鄉民反彈

2018-06-22 23:15

15年探索 台灣西南海域首度發現「可燃冰」

2018-06-22 20:47

父兄是警察、閨密也上公職 甜美正妹不甘心拚上地特

2018-06-22 20:45

災難是上天懲罰？思維不改恐將迎來下一場

2018-06-22 15:20

獨家告白：一度窮到想自殺 蘇祈麟的十年曲折操槍路

2018-06-21 10:47

獨家揭露 王炳忠如何成為「共諜」

2018-06-20 15:48

脫拉庫、恰吉相遇淡水漁人舞台

2018-06-23 00:00

2018淡水漁人舞台 夏日原創音樂季

2018-06-22 10:00

兩岸導演合拍短片《貳加貳》溫暖上線

2018-06-21 11:09
看更多

熱門文章

酸姚立明不學無術 包正豪：不知他哪來的臉領學術研究費

2018-06-23 02:47

三立政論節目質疑文大女學生說謊 毛嘉慶：低級！

2018-06-22 19:28

文大生上政論節目講真話 葉毓蘭大讚：看見台灣希望

2018-06-23 11:33

軍公教18%歸零公銀卻有6% 扁：標準不一難怪不服！

2018-06-23 08:24

姚立明指說謊 文大生：被貼上幾近人格謀殺的屈辱標籤

2018-06-23 12:59

年改衝擊選情大？ 民進黨這樣說…

2018-06-23 00:18

大群館比帝寶 孫大千嗆梁文傑：你蓋一棟做功德

2018-06-23 11:11

解放軍「神盾艦」繞台 國防部悶不吭聲

2018-06-22 20:37

父兄是警察、閨密也上公職 甜美正妹不甘心拚上地特

2018-06-22 20:45

蔡英文年改扯馬英九 馬：我已經習慣了

2018-06-23 11:32

國旅卡白話文 不就是拿我加班費...當觀光提款機 刷得心酸

2018-06-23 09:00

柯文哲嘆選舉沒人力物力 孫大千：別矯情討拍了

2018-06-23 08:59

政論節目轟挺宿舍文大生說謊 徐巧芯：在乎學生權益？

2018-06-22 22:32

郭台銘向小股東鞠躬 藍：蔡英文難道不汗顏？

2018-06-23 07:15

扁認同軍公教 羅智強：堅持鬼話的蔡英文能不汗顏？

2018-06-23 14:47

軍公教年改新制 賴清德：7月1日同步上路

2018-06-22 23:29

大陸神盾艦繞台 逗留外海逾一周

2018-06-23 00:01

氣爆案代位求償 高市府過失最重但免賠！

2018-06-22 23:49

陳菊「機車空汙論」惹白眼 參選人騎車拜票也中槍

2018-06-23 10:00

卸任後頻爬山 馬英九：受國旗歌歌詞「山川壯麗」感動

2018-06-23 11:17

藍竹縣長提名爭議 盧秀燕：最後一哩路功虧一簣可惜

2018-06-22 22:48

漢光演習結束竟發現練習彈短少 軍方強調無殺傷力

2018-06-22 19:28

幫災民代位求償 高市府全身而退?

2018-06-23 00:04

馬英九談缺電：現行綠能政策是遙遠的幻想

2018-06-23 14:12

15年探索 台灣西南海域首度發現「可燃冰」

2018-06-22 20:47

7月1日國旅卡放寬使用 但排除3業別

2018-06-22 21:39

吳芳銘退黨選嘉縣長 自稱無色覺醒引熱議

2018-06-23 10:30

前瞻基礎建設拚蓋軌道運具 現有建設64%工程延宕

2018-06-23 13:15

佩琪同意了！ 柯文哲以佩琪房子貸款2000萬競選

2018-06-23 17:08

氣爆案高市府過失最重 榮化、華運判賠3億6千多萬

2018-06-22 21:04

批超越基金會回應破綻百出 黃子哲：請直球對決

2018-06-22 19:27

年金改革衝擊考公職？考試院調查公職仍是鐵飯碗

2018-06-22 19:36

國旅卡水電瓦斯項目 觀光局急撤

2018-06-23 00:09

丁守中酸姚文智：動員造勢都是自己人來

2018-06-23 13:41

新聞眼／國旅卡放寬使用 能提振消費？

2018-06-23 00:05

宿舍租金沒申報？侯友宜：我都按規定申報

2018-06-23 12:50

代位求償划算嗎…有人早點拿到錢 有人後悔沒國賠

2018-06-23 00:08

蔣萬安、丁守中合體 高喊票投丁守中

2018-06-23 11:47

狹路相逢？魏明谷彰化舊鐵道宿舍村巧遇王惠美

2018-06-23 14:48

李登輝抵沖繩 是否見安倍受矚目

2018-06-22 23:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top