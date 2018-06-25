《溪山石鼓博香亭帖》，他把「院士問題」給寫了

2018-06-25 07:00 文／ 柯佳和 提供



如果說有一篇文章，把「院士問題」給寫了，你是不是覺得很驚奇?

今天跟大家分享的是一本書《蘇博遠山集》，作者是張彥。書中有一篇文章 《溪山石鼓博香亭帖》，帶出了對「院士問題」的討論。

要說到《蘇博遠山集》這本書的來由，還得從2007年中秋節的一個故事談起。

故事的來歷是這樣。作者於2007年中秋節前一天，在西華大學校內寫了一篇散文《蘇州博物館》，成都市一些高校的校長們看了後，告訴作者說，在中國有這樣一個故事，博士畢業的時候，要念一個東西，「博是一個有特色的東西，博採眾長、旁徵博引、博古通今……博愛、博大的胸懷……意境美；博大精深」，讓作者去思考一下，後來作者歷經一些年後，就寫了這本書。這本書的原書稿部分(當時沒有書名)，2014年年底開始，在北京、香港等地流傳過。其中，書中最知名的，就是《溪山石鼓博香亭帖》，他把「院士問題」給寫了……

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蘇州博物館新館，是華裔建築大師貝聿銘先生設計的。貝聿銘屬於實踐型建築師，國際知名的建築作品較多，他的文字著述極少。貝聿銘後來當選了美國科學與藝術院院士、中國工程院外籍院士、法蘭西藝術院外籍建築院士。

需要提及的是，《蘇博遠山集》書作者張彥，出生於陝西省寶雞市；「陳倉石鼓文」，歷史上就發現出土於寶雞市的。《溪山石鼓博香亭帖》難能可貴的是把「讀博」的歷史意境給寫出來了，也帶出了對「院士問題」的討論。為了方便讀者閱讀理解，作者後來給該篇增加了「備注部分」。單看該篇，可能你會有很多困惑，難以理解，需要你進一步閱讀全書。書中也寫了《民生問題》《民主問題》《感化教育》等，都是很有影響力的；其中《成才教育》寫得很膾炙人口。書中的《溪山荷帖》《體育理念》等，也是有影響力的優秀作品，可以讓人常常回想起。《國家與核武》，可以說是俄羅斯總統普京推薦閱讀的一篇文章，可以帶給你對一些問題的思考和啓迪。作者書中介紹的格律詩部分，跟文中談到的「形採寫意學」正相關，《西嶽雲望》《端午》等作品，藝術價值很高的，放到歷史當中看，也算優秀作品的。

在此希望台灣的朋友們，能夠知道作者的這些作品，也希望作者的作品能夠帶給大家快樂。如果你想瞭解的更多，就只有去閱讀一下《蘇博遠山集》這本書了。我把《溪山石鼓博香亭帖》等作品，分享給大家：

溪山石鼓博香亭帖

那你覺得什麼樣的人讀博更合適些呢？你比如：你是寶雞市篆刻方面的專業人士，你這方面的實踐創作和理論知識也已經積累的可以了；這個時候，你打算在石鼓文篆刻方面有所突破和創新，想創造一些新的石鼓文字，並且用到今後自己的篆刻創作上，未來形成自己的一派，也就是「陳倉石鼓某派」；那麼這個時候你的博士論文題目選擇石鼓篆書領域的探索和研究，我覺得是非常好的；因為這個對篆刻界的貢獻會很大，當然是存在一定風險的。如果之後你進行「印章形採寫意學」的研究和創作（我的看法是，「2008年之奧運會標識」就可以看作是早期的印章形採寫意學「雛形」；我認為這是再往前走一步的問題，這方面肯定是有一個新領域的，如果誰能給全國的博物館、展覽館等設計寫意印章，讓人看起來能體現其特色文化內涵並且解決方案準確），不管有無多少教材式的文字著述，只要你的思想和作品呈現出在此方面很高的水平和認識，我覺得你可能就到了博士生導師級了。比如範加爾先生，「這幾天荷蘭隊的球衣應該多賣了好幾萬件……」「B方案……」「庫伊特……」60歲以後能到他的境界那是很不錯的，「杏林老樹苦參藤，火灸銀針良相行」……他目前的思想應該處於國際足球教練界的前沿水平，同樣的道理還包括馬刺隊主教練波波維奇的（博士生導師級）；那這個道理在影視戲曲界也一樣？是的，我認為是這樣的；那在電子工程學等理工學科領域呢？我認為也是一樣的（登峰造極之態）。讀博期間也應該學習一些通識領域的課程，比如：計算機、藝術學等；「特色領域」的「成才教育」── 這也是我對博士教育的相關看法吧。

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備注：

「貝聿銘……建築設計領域……先後主持設計過肯尼迪圖書館、盧浮宮前玻璃金字塔、日本美秀美術館、伊斯蘭藝術博物館、香港中銀大廈等……曾榮獲過建築界最高獎普利茲克獎……後當選美國科學與藝術院院士、中國工程院外籍院士、法蘭西藝術院外籍院士。」

「一些人認為我表現了工程院院士的審美意境，仁者見仁，這有賴於國際社會的審美。學到老，活到老；……博士後也是由博士生導師指導的，喜愛學習和熱愛工作生活的人他會把一些問題想明白的……」。