國民旅遊卡大放寬 政院：適度鬆綁 活絡內需市場

2018-06-21 23:56 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



公務員「國民旅遊卡」使用範圍再度放寬，有旅行業者質疑，乾脆改名「國民購物卡」。人事行政總處副人事長蘇俊榮表示，修改之前是8000元要用在旅宿、8000元要用在「特色商圈」消費；而7月1日以後，特色商圈部分的8000元，改為不限定區域，除珠寶銀樓及八大行業以外均可消費，其目的是更擴大範圍提振國內消費，原本旅宿的8000元，也仍然限於國內旅遊的旅宿、交通費用，振興國旅的意義未變。

行政院是在今年5月修正「行政院與所屬中央及地方各機關公務人員休假改進措施」第五點及附表，大幅放寬國民旅遊卡特約商店業別，在「觀光旅遊業別」之外，再增列「其他業別」，僅排除珠寶銀樓及公務員不得涉足的「八大行業」，將自今年7月1日生效。

對於此次修正，行政院在說明中表示，是為「適度鬆綁國民旅遊卡業別管制，以活絡內需市場」。

目前，公務人員每人全年合計補助總額最高以新台幣1萬6000元為限，分為「自行運用額度」及「觀光旅遊額度」，各為8000元。

其中，自行運用額度，是指公務人員應於休假期間，持國民旅遊卡至交通部觀光局或其授權機構審核通過之各行業別國民旅遊卡特約商店刷卡消費，始得按刷卡消費金額予以核實補助。

觀光旅遊額度，是指公務人員應於休假期間，持國民旅遊卡至觀光局審核通過之旅行業、旅宿業、觀光遊樂業或交通運輸業國民旅遊卡特約商店刷卡消費，始得按刷卡消費金額予以核實補助。

此次放寬使用範圍，等於自行運用額度的8000元，只要不是用於珠寶銀樓及「八大行業」，其餘都可刷卡消費，核實補助。

政院官員表示，珠寶銀樓過去因屢遭檢舉有「刷卡換現金」情事，自2003年7月1日起已不再列為國旅卡特約商店；「公務員廉政倫理規範」第八點規定，公務員不得涉足不妥當之場所，因此國旅卡也排除「八大場所」的使用。