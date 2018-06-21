親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
退休金年改衝擊
侯友宜獨家專訪
姚人多轉任新職
九合一選戰焦點
政治
軍事
綜合

國民旅遊卡再放寬！八大行業除外 水電瓦斯費也能用

2018-06-21 22:39聯合報 記者侯俐安╱即時報導

公務人員「國民旅遊卡」將再度放寬。圖為示意商家。 報系資料照／記者林俊良攝影
公務人員「國民旅遊卡」將再度放寬。圖為示意商家。 報系資料照／記者林俊良攝影
分享

公務人員「國民旅遊卡」將再度放寬，行政院人事行政總處放寬國旅卡使用，明文規定除了酒店、舞廳等8大行業，以及珠寶業之外，都可使用國旅卡。放寬後包含醫院、醫美、洗衣、搬家，甚至水費、電費、瓦斯費都可用國民旅遊卡繳費，預計7月1日上路；新制引發國內旅行業者跳腳，直言台灣觀光已經夠慘，若連國旅卡都不限用觀光，乾脆改名「國民購物卡」。

「國民旅遊卡」從2003年起實施，額度為1年1萬6000元，起初是希望藉補助50萬名軍公教人員帶動國內觀光業、並創造就業，但隨後因觀光業發展不錯，2013年起政策轉向提振消費，補助範圍擴及吃飯、買鞋、買衣，目前發卡總數約55萬、持卡人約45萬，每年核發補助預算約75億元。

但鑑於前年陸客來台人數大減，為提振觀光，去年起又將政策目標拉回觀光。去年起，國旅卡1萬6000元分為「自行運用額度」、「觀光旅遊額度」兩種，各為8千元，但當時引發公務員反彈，認為權益遭限縮，行政院發言人徐國勇還指，「國民旅遊卡」之所以叫「旅遊卡」不叫「購物卡」，顧名思義就是要補助旅遊。

不過近來人事行政總處再度放寬國旅卡適用業別。在「自行運用額度業別」8千元裡，除了既有的特約商店，將擴大使用範圍，除了珠寶銀樓以及舞廳、酒家、色情按摩或賭博場所等八大場所不得納入，其他各業全數納入。

根據新規定，可使用範圍擴增到百貨公司、超級市場、便利商店、五金行、家具店、家電業、有線電視、醫院、牙科、獸醫、國術館、洗衣業、搬家業、清潔公司、汽機車零售業、電子購物及郵購業，甚至包含假髮買賣、水費、電費、瓦斯費等。

對此，旅行業者直言台灣觀光受到重創，觀光局才編列經費救南台灣六縣市觀光，政府另一面卻放寬國旅卡使用，簡直是本末倒置，「若國民旅遊卡都不限用在觀光，那何必叫國旅卡？乾脆改叫水電卡、醫美卡，或乾脆讓8千元與國旅卡脫鉤，直接發現金。

此外，去年國旅人次呈現5年首度下滑，從2016年1.9億人次減少到1.83億，少了700萬人次、約3.7%，這是2013年以來首度呈現負成長，成為台灣觀光的嚴重警訊。也有公務員提醒，下半年公務員將受到年金改革影響，國民旅遊市場恐怕會再有一波衝擊，如今放寬後，萬一觀光業繼續雪崩怎麼辦？懷疑只是選前操作。

對此，觀光局副局長張錫聰表示，過去國旅卡沒有限制時，國旅卡用於觀光旅遊比率不高，去年行政院推動國旅卡新制，規定公務人員1萬6千元補助需有有8千元需用在國內觀光、旅宿後，去年度公務人員持國旅卡在觀光旅遊業的消費金額約45.6億，比上年度成長超過1倍，創下歷年新高。

張錫聰表示，過去國旅卡限制較多，導致各行業類別認為不公平，這次放寬並未動到觀光旅遊的8千元，相信對觀光旅遊業影響有限。

國旅卡國民旅遊卡公務員

相關新聞

李來希：為年金改革消費緊縮放寬國旅卡 政策無聊

2018-06-21 22:48

國民旅遊卡大放寬 政院：適度鬆綁 活絡內需市場

2018-06-21 23:56

插畫界微胖女孩美美 挺紙風車反毒戲劇工程

2018-06-21 18:00

資方違法解雇 勞動部籲盡速讓員工復職

2018-06-21 12:20

水利署明召開水情會議 討論二期稻作用水

2018-06-21 11:16

核四工程師內心話 網友嘆：專業輸給水煮青蕉配醬油

2018-06-21 10:56

獨家告白：一度窮到想自殺 蘇祈麟的十年曲折操槍路

2018-06-21 10:47

北市愛滋病患個資外洩 防治中心：已消滅

2018-06-20 23:37

獨家揭露 王炳忠如何成為「共諜」

2018-06-20 15:48

兩岸導演合拍短片《貳加貳》溫暖上線

2018-06-21 11:09

「創天下」實作競賽創新創意成果豐碩

2018-06-15 11:07
看更多

熱門文章

核四工程師內心話 網友嘆：專業輸給水煮青蕉配醬油

2018-06-21 10:56

收到處分書 公教怨「18趴優存利息 竟然7月1日就歸零」

2018-06-21 00:36

文大宿舍女學生館長不照腳本走？ 政論節目惱羞了

2018-06-21 17:50

只改軍公教 不改政務官及司法官退職金？年改辦澄清

2018-06-21 18:29

姚文智推月票0元 孫大千：百年一見難得奇才

2018-06-21 08:21

多國航空改中國台灣 王定宇提「華航改名」回擊大陸

2018-06-21 21:47

年改風雨 蔡英文：深刻體會馬英九當年猶豫的原因

2018-06-21 14:46

即時短評╱甘被獨派綁架 民進黨只要深綠的票?

2018-06-21 16:28

4架F16送飛官吳彥霆最後一程 老婆深情輕喚「我愛你」

2018-06-21 11:11

新聞眼／改革大刀 下一個揮向誰？

2018-06-21 00:34

綠狂打文大宿舍 羅智強：蘇貞昌當閣揆時怎不幫忙？

2018-06-21 11:45

年改也扯馬英九 馬辦：蔡英文意圖把責任歸咎於前朝

2018-06-21 17:53

建築法修法 建築師批：笨蛋，問題出在施工品質

2018-06-21 03:10

國民旅遊卡再放寬！八大行業除外 水電瓦斯費也能用

2018-06-21 22:39

退將：立法院無情大鎚 敲碎退伍軍人忠貞信念

2018-06-21 13:26

姚人多轉職為兩岸交流？藍批：承認以前不重視嗎

2018-06-21 06:27

「背離民進黨沒有好下場！」 嘉縣黨部嗆吳芳銘

2018-06-21 11:15

姚文智提0元月票 周偉航：秒被人家看破而已

2018-06-21 09:45

文大昨發聲明澄清 段宜康：根本胡扯一通

2018-06-21 09:28

謝文進將在7月宣布參選新竹市長 競選總部今曝光

2018-06-21 15:29

海巡署籌建大型醫療船 這艘「雄二」名艦將評估報廢

2018-06-21 11:04

談選舉跟辦案 侯友宜：一個只是被糟蹋 但一個會死

2018-06-21 11:10

年改衝擊旅遊業 退休中校：不可能再花錢出國玩

2018-06-21 15:18

凶殺案頻傳 徐國勇：再怎麼完美的社會還是會有些犯罪

2018-06-21 12:11

蘇貞昌說獲老阿嬤支持 侯友宜：他也跟阿嬤發誓不再選

2018-06-21 10:48

軍改完成三讀 國防部：9成8的現役軍人退休所得增加

2018-06-21 14:16

只剩十天 軍改趕得及7.1上路？

2018-06-21 00:26

蘇貞昌同情文大住宿生 侯漢廷：綠怎突然升起慈悲心

2018-06-21 10:29

軍人年改三讀 蔡英文：代表國家向軍公教說聲抱歉

2018-06-21 14:36

文大前校長吳萬益：侯友宜妻要求每年漲租5％

2018-06-21 14:55

文大宿舍再爆侯妻要調5% 侯友宜：選舉到什麼理由都有

2018-06-21 15:28

侯友宜談蘇貞昌：他穿皮鞋 我穿布鞋

2018-06-21 11:37

觀察站／蔡總統感性魂 藉姚人多的筆宣洩

2018-06-21 00:31

吳芳銘脫民進黨戰嘉義縣 「花文戰」再開打

2018-06-21 00:29

軍人年改三讀過了 林右昌：對選情衝擊不敢說沒有

2018-06-21 19:55

吳芳銘宣布退黨參選嘉縣長 陳明文：別站在歷史對立面

2018-06-21 19:17

蔡英文為軍人年改說抱歉 政院立院拒馬也撤了

2018-06-21 15:09

蔡總統：年金破產將成為歷史名詞

2018-06-21 16:05

華山草原發生分屍案 柯文哲：6/30地就還給中央

2018-06-21 10:56

吳芳銘受訪：選縣長不是花文鬥延續 我不是棋子

2018-06-21 13:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top