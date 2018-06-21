國民旅遊卡再放寬！八大行業除外 水電瓦斯費也能用

2018-06-21 22:39 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



公務人員「國民旅遊卡」將再度放寬。圖為示意商家。 報系資料照／記者林俊良攝影 分享 facebook

公務人員「國民旅遊卡」將再度放寬，行政院人事行政總處放寬國旅卡使用，明文規定除了酒店、舞廳等8大行業，以及珠寶業之外，都可使用國旅卡。放寬後包含醫院、醫美、洗衣、搬家，甚至水費、電費、瓦斯費都可用國民旅遊卡繳費，預計7月1日上路；新制引發國內旅行業者跳腳，直言台灣觀光已經夠慘，若連國旅卡都不限用觀光，乾脆改名「國民購物卡」。

「國民旅遊卡」從2003年起實施，額度為1年1萬6000元，起初是希望藉補助50萬名軍公教人員帶動國內觀光業、並創造就業，但隨後因觀光業發展不錯，2013年起政策轉向提振消費，補助範圍擴及吃飯、買鞋、買衣，目前發卡總數約55萬、持卡人約45萬，每年核發補助預算約75億元。

但鑑於前年陸客來台人數大減，為提振觀光，去年起又將政策目標拉回觀光。去年起，國旅卡1萬6000元分為「自行運用額度」、「觀光旅遊額度」兩種，各為8千元，但當時引發公務員反彈，認為權益遭限縮，行政院發言人徐國勇還指，「國民旅遊卡」之所以叫「旅遊卡」不叫「購物卡」，顧名思義就是要補助旅遊。

不過近來人事行政總處再度放寬國旅卡適用業別。在「自行運用額度業別」8千元裡，除了既有的特約商店，將擴大使用範圍，除了珠寶銀樓以及舞廳、酒家、色情按摩或賭博場所等八大場所不得納入，其他各業全數納入。

根據新規定，可使用範圍擴增到百貨公司、超級市場、便利商店、五金行、家具店、家電業、有線電視、醫院、牙科、獸醫、國術館、洗衣業、搬家業、清潔公司、汽機車零售業、電子購物及郵購業，甚至包含假髮買賣、水費、電費、瓦斯費等。

對此，旅行業者直言台灣觀光受到重創，觀光局才編列經費救南台灣六縣市觀光，政府另一面卻放寬國旅卡使用，簡直是本末倒置，「若國民旅遊卡都不限用在觀光，那何必叫國旅卡？乾脆改叫水電卡、醫美卡，或乾脆讓8千元與國旅卡脫鉤，直接發現金。

此外，去年國旅人次呈現5年首度下滑，從2016年1.9億人次減少到1.83億，少了700萬人次、約3.7%，這是2013年以來首度呈現負成長，成為台灣觀光的嚴重警訊。也有公務員提醒，下半年公務員將受到年金改革影響，國民旅遊市場恐怕會再有一波衝擊，如今放寬後，萬一觀光業繼續雪崩怎麼辦？懷疑只是選前操作。

對此，觀光局副局長張錫聰表示，過去國旅卡沒有限制時，國旅卡用於觀光旅遊比率不高，去年行政院推動國旅卡新制，規定公務人員1萬6千元補助需有有8千元需用在國內觀光、旅宿後，去年度公務人員持國旅卡在觀光旅遊業的消費金額約45.6億，比上年度成長超過1倍，創下歷年新高。

張錫聰表示，過去國旅卡限制較多，導致各行業類別認為不公平，這次放寬並未動到觀光旅遊的8千元，相信對觀光旅遊業影響有限。