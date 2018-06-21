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農委會：有機及友善耕作面積 每年要成長逾2成

2018-06-21 18:39中央社 台北21日電

農委會今天表示，5月30日「有機農業促進法」公告施行後一年上路，每年有機及友善耕作面積要增加20%以上，並訂定116年要達4萬公頃，占全國耕作面積5%。

農委會下午召開「落實有機農業促進法」記者會，包括副主委陳吉仲、推動有機農業已久的財團法人慈心有機農業發展基金會執行長蘇慕容、南華大學自然生物科技學系教授陳世雄、有機農陳帥之等人與會。

農委會統計，截至今年5月底，全國有機耕作面積為7778公頃、友善耕作面積1423公頃，合計9201公頃，占全國耕作面積約79萬公頃的1.1%；今年底的既定目標為1.2萬公頃，約占全國耕作面積的1.5%；而109年要成長為1.5萬公頃，約占全國耕作面積的1.89%。

農委會新訂112年要達2.4萬公頃，占全國耕作面積的3%；116年要達4萬公頃，占全國耕作面積的5%。

由於有機農業促進法也有利於推廣小農採用友善農法，而友善農法不像有機農業必須經過驗證，規模小、負擔不起第三方機構驗證者，可將地號向農會登錄，接受把關，亦可成為有機農產；這類小農也能跟有機驗證農民一樣獲得設施、農機具、有機質肥料等生產補助。

農委會統計，去年友善農法栽種面積529公頃，今年就增至1423公頃。彩田友善農作有限公司負責人楊儒門也說，友善審認團體可幫助更多小農投入友善耕作。

陳帥之則分析，要進入國內通路銷售，或是進軍海外市場，必須擴大耕作規模、投入有機驗證才會被認可，因此有機農不會因有機驗證的門檻較高而改成友善耕作，舉例來說，他自己就是有機友善農業生產合作社的會員，參與的農民也都會持續有機耕作。

農委會農民有機耕作

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