書摘／淺談宗教財務自主原則

2018-06-21 16:53 聯合新聞網 永然文化



林明龍司法事務官

前言

提到財務，必定要講兩件事情，一是人，一是物。人是使用、收益、管理與處分的主體，有自然人、法人及非法人團體。未經登記的宗教團體，是否具有非法人團體的資格，能否做為取得財產登記之主體，長期以來一直是困擾宗教界的問題。物是指財物，即使用、收益、管理與處分的客體。財物，不外乎是權利、動產與不動產。財產主體尚存，固然要提到財產的使用、收益、管理、處分、保障、財務是否公開及會計自主原則等問題；然財產主體消滅（自然人死亡、法人或非法人團體解散）時，其財產之歸屬問題，本文亦將一併論述。

司法院大法官於民國93年2月27日公布釋字第573號解釋以來，已歷時十四年，此號解釋文可謂是在宗教自由保障上的一個重要里程碑，其中闡釋宗教自由、宗教平等原則之內涵，亦宣示宗教內部組織結構、人事及財政管理應享有自主權。本文將針對宗教自主原則中有關財政管理自主權部分，略抒淺見，期於宗教界有所裨益，則幸甚。

（本文出自《宗教自由的保障與宗教團體的法制化》，李永然律師、陳贈吉律師著，永然文化出版，未經同意禁止轉載。） 分享 facebook

一、法律是為了解決問題而存在，不是為了製造問題而制定法律！

我國自民初以來，有關規範宗教之法律，僅有民國18年制定的《監督寺廟條例》，凡十三條條文，其規範之對象只有僧道，不及於其他宗教，此或許是立法當時國情民風所致，然時至今日，台灣各種宗教蓬勃發展，監督寺廟條例早已不合時宜，重新制定新的宗教法律規範之聲，近二十年來，屢有倡議，迄今已有數個版本的宗教法案數度進出立法院，均因立法內容未能兼顧各宗教特殊性與自主性，而有侵害宗教自由之嫌，屢為宗教界所垢病。

尤其民國106年6月間，由內政部提出之《宗教團體法》草案，其內容依舊不出前幾次草案之範疇，多處條文仍有侵害宗教自由之黑影，可謂換湯不換藥；加之適逢政府推出減香（滅香？）、封爐之議，引爆整個宗教界長期以來的壓抑，終於走上街頭抗議。綜觀二十多年來宗教法草案的立法歷程，與其期待政府提出合憲的宗教法草案，毋寧由宗教界化被動為主動，積極在各地舉辦宗教合憲性座談或研討會，藉由說明與研討，並參酌目前世界主要民主國家之憲法、聯合國公約或宣言，將現今國際上對宗教自由基本人權保障之觀念，散播於國內各宗教，並藉由網路世界無遠弗屆，散播給全球華人世界，期能建立及維護宗教基本人權，暨解決長期以來，宗教教育、宗教用地政策等問題，由是而有宗教基本法立法之芻議。

二、規範宗教的法規，一國多治？（正視宗教規範之立法權限）

我國《憲法》第十章規定「中央與地方之權限」，於第107條至第110條均未規定宗教事務，則宗教事務究屬專屬中央立法事項？抑或省、縣一致性質？首要探究的是宗教事務有無「全國一致之性質」。

（一）宗教事務規範具全國一致之特性

宗教事務的本質具有全國性，乃至世界性，應認宗教事務之規範在性質上有「全國一致性」之特性，其立法應專屬中央權責事項，地方政府「不得自行訂定」自治法規。否則，難免發生一國多治的現象，宗教界經常發生過一個縣市規定就不一樣的適應上問題，令人無所適從。

茲略舉一端，例如各縣市有關「審查宗教業務財團法人設立許可及監督要點」：

1.高雄市、屏東縣：

以捐助基金（現金）方式設立財團法人宗教基金會，其設立基金至少新台幣一千萬元。

2.新北市：

以捐助不動產方式成立財團法人者，各該土地以當年期公告土地現值計算、房屋依稅捐機關核發之稅籍證明所載價值計算，共計財產總額應達新台幣（以下同）一千五百萬元。不動產價值未達一千五百萬元以上者，得以現金補足差額併計，補足差額之現金視為設立基礎，不得動用。

3.台中市：

以捐助基金（現金）設立者，現金總額最低標準為新台幣一千五百萬元，僅可動用孳息而不得動用本金。

4.新竹縣、基隆市：

宗教財團法人以捐助（基金）現金方式設立者，現金總額不得少於新台幣一千五百萬元。

（二）應由中央立法並執行

宗教自由與平等權乃憲法宣示應予保障之基本人權，屬憲法保留事項，當然應由中央立法並執行，「不得授權」地方自治團體訂定自治法規。

（三）地方自治團體只能接受中央委辦並執行之

所謂委辦，依《地方制度法》第2條第3款規定，指地方自治團體依法律、上級法規或規章規定，在上級政府指揮監督下，執行上級政府交付辦理之非屬該團體事務，而負其行政執行責任之事項。

（四）目前現況

由於有關宗教事務，中央除監督寺廟條例外，始終欠缺中央政府立法，故而幾乎均由各縣市政府依照《地方制度法》第18條第3款第4目、第19條第3款第4目之規定，自行制定有關直轄市、縣（市）宗教輔導之諸多宗教法規命令或行政規則，例如：

1.新北市政府審查宗教業務財團法人設立許可及監督要點。

2.台東縣宗教團體以自然人名義登記之不動產申請更名登記為寺廟教堂所有應行注意事項。

3.桃園縣宗教事務財團法人設立許可及監督要點。

4.新竹縣非都市土地申請變更為宗教使用事業計畫審查作業要點。

5.宜蘭縣宗教建築管理作業要點。

（五）結論

有關規範宗教事務之法律，其性質上既專屬於中央立法事項，直轄市及縣（市）政府應無立法權限，前述《地方制度法》第18條第3款第4目、第19條第3款第4目「宗教輔導」之規定，不無違憲疑慮。宗教事務在本質上不得由地方自治團體制定之，以避免造成一國多治之法令亂象，令人眼花潦亂、無所適從。

（本文出自《宗教自由的保障與宗教團體的法制化》，李永然律師、陳贈吉律師著，永然文化出版，未經同意禁止轉載。）