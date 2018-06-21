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家屬質疑運將過勞死調查不公 職安署否認

2018-06-21 16:52中央社 台北21日電

山隆通運司機呂智偉是否過勞死爭議，家屬質疑職安署調查不公、忽視家屬說法，也缺乏對現場載貨工時的調查能力。職安署今天表示，絕無忽視家屬說法，調查不公的情形。

山隆通運司機呂智偉去年載運貨物途中，爆發腦幹自發性出血後過世，家屬不滿勞動部當時片面以資方提供的工時資料，就認定非屬職災。勞動部日前重啟案件調查，最後仍認定為不符合過勞要件。

國民黨立委陳學聖下午與工作傷害受害者協會，陪同呂智偉的家屬共同召開記者會，工傷協會研究員賀光卍說，這案子尚未解決，主要關鍵點在於職安署到目前為止，兩次的調查報告都認為不符過勞要件，讓家屬在後續的勞保請領問題等權益無法伸張。

呂智偉的妻子鄭淨蓮聲淚俱下的表示，第一次調查職安署沒等到她們提供的工時就算了，第二次調查附上先生的工時，而她與先生一起工作上下班，但她所提供的工時卻還被懷疑，職安署反而相信山隆找的兩位司機的說法；貨車大小不一，難道兩位司機所說的裝貨時間，就會與他們的一樣嗎，而她也無法認同被認為好像故意把工時說的很長。

與會的勞動部職業安全衛生署職業災害勞工保護組長許莉瑩說，這案子經調查，公司違反相關勞動法令的部分，已依法處理；調查報告會納入勞資雙方與家屬提供的資料與意見，進行綜合評估，公家機關處理事情絕對不會有偏袒，或是刻意忽視家屬的說法。

許莉瑩也表示，調查過勞報告並非行政處分，是提供勞保局作為勞工保險職業病給付，以及各地方主管機關處理勞資爭議時職災補償等行政處份的參考。

陳學聖則說，勞保局是依照職安署的調查報告做後續的給付，因此職安署的鑑定報告是有很大的拘束力，應該要多去聽聽勞工的聲音。

工時過勞死勞動部

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