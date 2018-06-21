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第二階段社宅 內政部擬結合國營事業開發

2018-06-21 15:21中央社 台北21日電

內政部次長花敬群今天表示，目前正在盤點第二階段興建社會住宅的土地，規劃將興建7萬多戶，預計結合中華電信多家泛國營事業，一方面活化土地資產，一方面創造社會住宅的供給。

總統蔡英文提出社會住宅8年20萬戶的目標，其中直接興建12萬戶，包租代管8萬戶。內政部上午在行政院會向行政院長賴清德報告「社會住宅政策推動情形」。

內政部報告指出，目前全國社會住宅已完工與施工中戶數合計約2.2萬戶，其中4500戶可望於年底前完工，預計今年底已完工與施工中戶數可達3萬戶，明年度接近4萬戶，預期可提前達到109年4萬戶的目標。

內政部表示，社會住宅推動第一階段進度超前，今年起也啟動第二階段規劃，開始盤點國有、國營事業、警消單位、產業園區的土地及閒置房舍，做為興辦第二階段社會住宅資源。另正研議以租用閒置國有房地資源，創造與國營事業合作開發、互助互惠的操作模式。

花敬群出席院會後記者會時表示，第二階段要蓋7萬多戶社會住宅，目前正在盤點國營事業、國產署、國防部等單位的土地，已盤點出至少50、60塊土地，總面積約30、40公頃。

花敬群表示，預計將結合中華電信等多家泛國營事業，推動土地資產活化，創造社會住宅的供給。例如中華電信在台北市長春路與林森北路口1000多坪的土地，未來都更蓋大樓後，低樓層可做中華電信營業與其他商業使用，上層蓋住宅，部分保留作為中華電信基層員工宿舍，其他則做為社會住宅。

花敬群說，社會住宅過去由政府主辦，未來國營事業也可以主辦，一方面資產活化，滿足員工福利，一方面也可以兼顧社會福利。目前除了中華電信，其他包括台電、中華郵政、台糖、台鐵等單位也都正在盤點土地中。

社會住宅花敬群內政部

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