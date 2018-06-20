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法務部毒審會決議 卡痛列管第三級毒品

2018-06-20 20:33中央社 台北20日電

法務部今天發布新聞稿指出，法務部毒品審議委員會決議，將卡痛、苯基乙基胺己酮列管為第三級毒品，氯二甲基卡西酮列管為第四級毒品。

法務部表示，除此之外，毒審會決議將「2-溴-4-甲基苯丙酮」列管為第四級毒品先驅原料，法務部將依決議結果，儘速研擬毒品危害防制條例修正草案，待完成預告程序及相關法制作業後，報由行政院公告。

會議中另一個討論重點就是恰特草。法務部指出，內政部警政署有查獲民眾大量走私「恰特草（Cathaedulis Forsk、Khat）」入境的案例，因此函請列入毒品品項列管；但經會議討論後，對於恰特草是否均含有卡西酮成份、植株本身應列管的級數尚需確認，故決議由幕僚單位先蒐集資料後，再召開臨時會議討論。

法務部指出，衛生福利部食品藥物管理署近來發現「卡痛(Kratom、Ketum、Mitragyna speciosa)」在網路流通販售，為避免民眾自行購買使用，進而成癮、濫用造成社會危害，因此函請法務部毒審會將其列入毒品品項列管。

此外，內政部警政署查獲「氯二甲基卡西酮（Chlorodimethylcathinone、CDMC)」、「苯基乙基胺己酮（N-Ethylhexedrone）」成分物質流傳市面的案例；又於鑑定毒品過程中發現以「2-溴-4-甲基苯丙酮（2-Bromo -4-methylpropiop henone）」作為製造第三級毒品「4-甲基甲基卡西酮」原料的狀況，因此函請毒審會將上述物質列入毒品品項列管。

根據台南市政府警察局官網介紹，卡痛葉在亞洲多國是一種自然生長的植物，尤其在泰國、馬來西亞、印尼等熱帶地區；一些不法分子將其作?「安全的治癒藥物」兜售，強調它是一種天然植物。卡痛葉擁有類似阿片（鴉片）類藥物的藥性，極可能會上癮、濫用，甚至可能造成死亡。

毒品內政部馬來西亞

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