獨家揭露 王炳忠如何成為「共諜」

相關新聞
三千愛滋病友名單驚傳外洩 衛生局回應了2018-06-20 10:51
賴英里慶生之旅 李世聰出動21億私人飛機2018-06-20 09:18
愛滋病患個資遭外洩 昆明防治中心：記者恐違法2018-06-20 11:15
智子之心停播 NCC：大愛面對問題避重就輕2018-06-20 16:09
影／三千愛滋病患個資遭外洩 北市衛局坦承疏失將究責2018-06-20 14:14
即期食品怎運用？ 李應元：將與衛福部討論2018-06-20 14:05
保護愛滋感染者個資 疾管署：98年起已更新資訊系統2018-06-20 11:46
食物即期品應該怎麼利用？ 李應元：要跟衛福部討論2018-06-20 10:42
中央研究院澄清 李遠哲未領月退休金2018-06-19 20:25
大阪2194名台灣觀光客 全數平安陸續回國2018-06-19 10:53
「創天下」實作競賽創新創意成果豐碩2018-06-15 11:07
熱門文章
中央研究院澄清 李遠哲未領月退休金2018-06-19 20:25
賴英里慶生之旅 李世聰出動21億私人飛機2018-06-20 09:18
因文大案要被換掉？ 侯友宜：我會贏得選戰2018-06-19 19:58
遭黃光芹指獲高市標案獨厚 周玉蔻：合法標可以查2018-06-20 09:20
姚文智說「綠」是台灣價值 孫大千列5問題要他開釋2018-06-20 08:30
呂秀蓮談居住正義 「大學剛畢業憑什麼買得起房」2018-06-20 11:51
林萬億駁年改害晚景淒涼 侯漢廷：將心比心2018-06-20 07:07
砍退休金李家同嘆晚景淒涼 周偉航建議可換領等值香蕉2018-06-19 21:41
軍改七一難上路？ 國防部說出難處…2018-06-20 00:04
包正豪狠酸陳師孟：東廠鷹犬應該蠻貼切2018-06-20 07:14
年底台北市長選誰？ 周偉航：除了柯文哲可以選誰2018-06-19 23:42
抵制改名外國航空 台灣還槓過那些踩雷國家？2018-06-20 08:00
【重磅快評】句踐附身陳師孟 監院寫下最離奇的篇章2018-06-19 16:57
軍改力拚三讀 林萬億：官位沒多偉大，重點是讓制度永續2018-06-20 10:43
「自己的LP自己捧」競選影片無下限 台南參選人重味比瘋狂2018-06-20 10:00
影／軍改案明三讀 民進黨同意7月1日暫緩上路2018-06-19 18:12
三千愛滋病友名單驚傳外洩 衛生局回應了2018-06-20 10:51
冷眼集／擋公投 中選會越來越敢…2018-06-20 00:39
雙北月票吃到飽只要800元？丁守中：經過精算2018-06-19 16:48
雙北月票0元？前悠遊卡董座戴季全：我完全反對2018-06-19 20:12
美NDAA加強支持台灣 大陸駐美公使：誤判將導致後果2018-06-19 22:22
找金正恩背書！ 台灣到底哪個參選人這麼狂2018-06-20 09:00
吳伯雄80大壽 馬英九、吳敦義互動冷2018-06-19 21:52
國民黨廢止促轉條例等四公投案 全遭中選會駁回2018-06-19 19:05
黃智賢：硬搞南向 香蕉鳳梨賣東南亞笑死人2018-06-20 11:36
揚棄長城秋海棠？軍官設計新隊徽 陸軍納研改運用2018-06-20 10:57
文大宿舍爭議 侯辦再發6點聲明駁斥不實指控2018-06-20 10:34
吳伯雄80大壽 藍綠大老齊賀2018-06-20 01:07
八百壯士遊行和平落幕 取消立院夜宿行程2018-06-19 17:09
侯友宜法會行程取消 廉政署：貫徹行政中立2018-06-20 07:49
台灣屢遭更名 擬尋求國際仲裁或各國法律2018-06-19 19:28
蘇貞昌酸新北市府幫侯友宜太多忙 市府神回應..2018-06-20 12:29
侯友宜文大宿舍案 段宜康：真正該調查是新北市府2018-06-20 10:00
國軍新野戰口糧 滿意度最高的是這種硬邦邦的餅2018-06-20 11:59
6點聲明外 侯友宜：不要錯估我的戰鬥意志2018-06-20 15:21
文大宿舍爭議 侯友宜：不會拜託別人做違法的事2018-06-19 22:39
影╱曾勸退吳音寧？陳吉仲：3個月前保護朋友才詢問2018-06-19 16:40
月票0元被柯文哲酸 姚文智：批評的人沒想像力跟願景2018-06-20 12:35
文大宿舍爭議 新北市議會要邱敬斌專案報告2018-06-19 19:28
月票0元？ 北市交通局：雙北得補貼300億元2018-06-20 00:11
留言