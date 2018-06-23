脫拉庫、恰吉相遇淡水漁人舞台

2018-06-23 00:00 聯合線上 文：新北市政府觀光旅遊局



跨越15年的海祭十強 展現對音樂強大熱愛

2018淡水漁人舞台-夏日原創音樂季活動時間從6/23(六)~8/26(日)，每週六、日晚間6點半到8點半展開演出，今年開幕首場將由招牌獨立樂團元老之一的脫拉庫樂團與舞台魅力爆表的前騷包樂團主唱恰吉登台演出。

脫拉庫的音樂路 ─爆紅之際急流勇退 對音樂的熱情不變

1996年，時為大學生的脫拉庫主唱國璽，為了追尋音樂夢而決定組團，團名是某次國璽和貝斯手丫吉開車去表演的路上，決定取個俗又有力的名字作為團名，在一番天馬行空的發想後，由丫吉所提出的「脫拉庫」勝出，於是脫拉庫樂團就此正式成軍。剛出道時的脫拉庫樂團，靠著和藍心湄合唱的《你的電話》與經典歌曲《我愛夏天》紅極一時。但2001年脫拉庫樂團參加完第二屆貢寮國際海洋音樂祭，並入圍海洋大賞十強後，卻在同年音樂事業的最高峰之際，因為團員各自的計畫不同而宣布暫時休團淡出樂壇。

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國璽：「我們沒有宣布解散！只是稍微休息一下，思考一下各自接下來的人生。」

在2001年至2012年這期間，主唱國璽曾組過另一個樂團MOJO，後來踏上了機師之路遨遊於天上；吉他手老佑則進了麗風錄音室當混音師，鼓手小凡與貝斯手阿吉也各有各的發展。直至2012年某次相約吃飯後，貝斯手阿吉提議辦個一夜限定解散的演唱會，沒想到原本辦完就要正式解散的他們，靈魂深處似乎仍牽絆著對音樂的依戀，就沒有要放下的意思，一路到現在，雖然現階段還沒有復團的打算，但只要有機會仍會參與許多演出，一直秉持著玩音樂就是要玩得快樂的想法，以不算是主業的型態進行著。

恰吉─幼年開啟音樂之路 以愛作為創作核心

舞台魅力嬌媚狂野的恰吉，是前騷包樂團的主唱與主力創作者，其音樂之路開啟得相當早：小時候曾在電視節目《21世紀新人歌唱排行榜》中大放異彩，從那時開始喜歡唱歌，但直到長大開始工作之後，才發現音樂是她的最愛，進而籌組騷包樂團，正式開始了追逐音樂夢想的旅程。

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「在舞台上我可以脫下一切偽裝，用最真實的創作面對大家」創作是恰吉面對社會最直接而真實的出口，即使這條路並不好走，但也因為生活上的波折艱辛，成為他創作時豐富的靈感與養分。「很多玩音樂的人都很辛苦，因為M字型社會也發生在音樂圈，但我不會說自己辛苦，我只是想把喜歡的帶給大家。而經歷的越多，我越能感受到愛的重要性，無論是愛人或被愛，我希望世界充滿愛」

騷包樂團於2008年成軍，在2016年時，一舉拿下了貢寮海洋國際音樂祭三大獎項之一─海洋之星的殊榮，得獎對恰吉來說意義十分重大，因為一直以來在海洋音樂祭獲得獎項都是樂團們的精神指標，因此能夠拿下大獎，對她來說是非常大的鼓勵，也更加有繼續堅持的動力。雖然目前騷包樂團因一些因素暫時休團，但主唱恰吉對於音樂的熱愛仍舊不變，堅持仍以個人身分持續創作與尋找更多的表演舞台。

海洋音樂大賞十強學長與學妹 相隔15年相遇淡水漁人舞台

脫拉庫樂團在海祭的第1屆中就受邀擔任主舞台的演出嘉賓，並於第2屆入圍海洋大賞十強，同屆與他們一同競爭的有陳綺貞、八十八顆芭樂籽、夾子電動大樂隊等好手；恰吉所屬的騷包樂團，則在2016年擊敗了眾多好手勇奪第16屆的海洋之星。脫拉庫樂團總是能夠引起樂迷們跟著熟悉的旋律唱和擺動；而恰吉獨特的時而優雅時而狂放的獨特嗓音，也讓台下聽眾著迷於她的樂音並隨之沉醉，一點也不遜色於海祭的大學長。在創作風格上，脫拉庫表現出男子漢的直率坦誠，歌詞淺白直入人心，騷包樂團時期的恰吉創作風格，則多了些屬於女生的細膩優雅，但相同的是兩團樂團主唱都同樣擁有一顆熱愛音樂的心，也將對於人生的想法與生活的啟發表現於創作中。

今年6月23日，恰吉與脫拉庫樂團將在淡水漁人舞台擔任首場演出嘉賓，淡水漁人舞台是台灣首座開放性展演空間，搭配得天獨厚的夕陽美景，是全台最美的戶外舞台，相隔14年的海洋大賞學長學妹，代表原創音樂生生不滅的傳承精神，將在此登台表演，展現不同世代對音樂相同的熱愛。不管是想要回味脫拉庫的經典歌曲，或是感受恰吉獨特嗓音的民眾，都歡迎當天親臨淡水漁人舞台，感受現場最棒的原創音樂魅力。

活動訊息：

活動名稱：2018淡水漁人舞台─夏日原創音樂季

活動時間：6/23-8/26 每周六、日 18:30-20:30

活動地點：淡水漁人碼頭觀海廣場