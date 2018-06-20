食物即期品應該怎麼利用？ 李應元：要跟衛福部討論

2018-06-20 10:42 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



農業界表示，應該消費端去支持規格化、好的農產品，格外品應該被珍惜，但並不是去鼓勵吃格外品。圖為蕉農，非新聞當事人。聯合報系資料照／記者劉學聖攝影 分享 facebook 「惜食百分百我響應！」環保署長李應元與20家業者呼籲各界減少食物浪費，使用在地食材，縮短食物里程。7月起到世界糧食日(10月16日)，招募惜食店鋪舉辦環境教育推廣活動，環保署長李應元表示，未來要與衛福部討論，很多食物賞味期，到效期間前的12小時(即期食品)還能做那些有效的利用。

根據環保署統計，民國106年我國廚餘量多達55萬公噸，106年3月到107年4月超商量販店申報的廚餘6630公噸，每月有超過500公噸剩食變成廚餘。

李應元表示，我國農產品生產過量，生產端製造端到消費端都會浪費很多能源，要用水缺水用肥料，每一個環節都會用到能源，今天國內的現況，是生產過剩，沒辦法消費處理這麼多，因此今天呼籲從消費零售端、零售商店，針對還可以吃的、沒有壞掉，可以讓很多弱勢享用，這工作全世界都在做。

李應元表示，至於超商大賣場可以透過物流管理，可以在不同時間點數據的蒐集可以做、如何精準出貨；民眾平時到外面吃宴席，十全十美的大餐很好，若能減少兩道菜說不定更健康，也希望民眾也能來思考。

嘉義縣農業處長林良懋表示，不在秩序內供貨、無效的生產才是國內食物最大的浪費。國內農業應該追求的是精準、有效的生產，國內食物最大的浪費，在於大量的公糧無處可銷，最後變成飼料米；另外就是農產品產銷耕鋤在田間的耕鋤去化，到底在田間耕鋤了多少量這些都沒有經過精算，這才是減少食物浪費應該去改變的。