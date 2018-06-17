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不滿空污法剝奪權利 逾千輛機車上凱道抗議

2018-06-17 16:04中央社 台北17日電

不滿空污法修法後會損及車主權益，多個反禁二行程車相關團體今天舉辦「凱道大會師」行動，逾千輛機車排開在凱道上，呼籲政府勿為了製造假空污整治業績而坑殺機車族

立法院日前初審通過空氣污染防制法修正草案，其中讓環保署可加嚴老舊車輛排氣標準及授權縣市政府可劃設空氣品質維護區禁止老舊車輛通行等相關條文，引起二行程車主不滿，今天號召數千輛機車在凱道抗議、舉行「全國二行程．凱道大會師」大型車聚。

北區反禁二行程聯盟發言人羅宜指出，政府不斷用行政及立法資源打壓機車族群，除了在路權上限制車主行動、也意圖透過空污加嚴機車排放標準，但每輛機車出廠時都符合當時的環保法規，政府事後加嚴排放標準明顯違反信賴保護原則。

此外，羅宜指出，空污法修法後授權地方政府可以劃設空品淨區，能禁止或限制特定機車進入，但每輛車輛都有繳稅且驗過排氣及環保法規，為何政府可以任意的限制車主通勤的自由，「我們騎摩托車、騎二行程機車何罪之有？」

羅宜表示，政府以環保之名要解決空污問題，但是工業區的工廠大煙囪才是真正的污染源，二型車車輛數已逐年減少，且二型車車輛的細懸浮微粒（PM2.5）排放量根本不到1%，政府卻不管大煙囪、只打壓小煙囪。

反禁二行程車相關團體今天也提出4項訴求，包含應廢除空污法意圖針對摩托車的相關法令、政府不得無端以加嚴排氣檢驗等方式違反憲法信賴保護原則、提出3至5年二行程機車每日實際上路的交通量、該交通量數值增減相對於空氣品質的實際影響關係以及環保署一個月內應對車主訴求進行回覆，並召開公聽會、邀集相關團體參與。

主辦單位預估，今天有超過千輛的機車前來凱道抗議，活動現場也針對造型酷炫的車輛進行選美，宛如一場機車車輛展示會。

在活動一開始時，主辦單位也舉辦了「時光隧道」開幕式，播放包含電影羅馬假期、戀戀風塵、我的少女時代等電影主題曲，並進行車輛繞場儀式，象徵每輛二型車都乘載著人們的喜怒哀樂、串起每個故事。

空污機車族空氣品質
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