親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
黨產條例將釋憲
農作物產銷失衡
致災豪雨警戒中
退休金年改衝擊
九合一選戰焦點
北農風波續發酵
尋找溪望救水路
政治
軍事
綜合

MLB／陳偉殷不氣餒 對決老東家金鶯搶勝

聯合報一周大事6/10~6/16

2018-06-17 03:21聯合報 台北訊

國內：

13日：公教年金改革7月1日上路，退休公教人員近日陸續收到「退休所得重算新審定通知書」，有小學退休教師原本可月領7.3萬多元，下月起先被砍到剩6.1萬多元，10年後只剩5.2萬多元。全國教育產業總工會等教育團體協助教師提訴願，估計至少上萬名教師提訴願。

15日：不當黨產處理委員會認定欣裕台、中央投資公司是國民黨附隨組織，國民黨與兩公司都提行政訴訟救濟，台北高等行政法院審理認為，黨產會依據的不當黨產條例部分條文，可能牴觸憲法保障人民的財產權，向司法院大法官會議聲請釋憲，並裁定在大法官解釋前，暫停訴訟。

國外：

12日：美國總統川普北韓領導人金正恩在歷史性的新加坡「川金會」簽署聯合聲明，北韓承諾將致力做到「朝鮮半島」無核化。川普在隨後記者會說，未來將停止美國與南韓聯合軍演，希望有朝一日將駐韓美軍撤回美國。

14日：世界盃足球賽在俄羅斯揭幕，為期32天、64場比賽正式起跑，由地主隊和沙烏地阿拉伯隊進行開幕戰，俄羅斯以5:0大勝。

15日：美國總統川普宣布，基於中國大陸竊取美國智慧財產權與技術等不公平貿易行為，美國將對自大陸進口總值約500億美元商品，課徵25%懲罰性關稅；中國商務部隨即發布聲明表示，將立即祭出同等規模、同等力度的徵稅措施，雙方之前磋商達成的所有經貿成果將同時失效。

川普黨產俄羅斯北韓大法官
捷報！聯合新聞網勇奪新聞網站第一！！

相關新聞

防古蹟「自毀」 文資局擬設中介組織

2018-06-17 01:06

他山之石／德國建築列古蹟 須業主點頭

2018-06-17 01:13

淺顯活潑筆法寫研究 中研院科普平台「研之有物」獲獎

2018-06-16 15:46

衛福部推HPV免費疫苗 監委查是否落實風險評估

2018-06-16 11:55

捷報！聯合新聞網 勇奪新聞網站第一

2018-06-16 01:05

「創天下」實作競賽創新創意成果豐碩

2018-06-15 11:07

部分氫化油7月起禁用 減少產生反式脂肪，健康多保障

2018-06-13 10:00

僑泰興，全臺第一家麵粉廠通過SQF Level 3

2018-06-11 10:30

熱門文章

退休金被砍晚景淒涼 李艷秋：影響幾世代孩子未來

2018-06-16 07:32

李家同淒涼說遭批鬥 黃士修：年老被狠狠一腳踢開

2018-06-16 14:26

民進黨解散共產黨！「政黨法」上路半年26政黨退場

2018-06-16 12:30

年金改革進入最後階段 孫大千：方向錯誤必成災難

2018-06-16 12:02

文大宿舍租賃契約曝光 北市：建物確屬集合住宅

2018-06-16 20:29

軍媒社論證實漢光試射雄二E 解密之日近了？

2018-06-16 12:11

索羅門邦交生變？ 外交部：索部長赴中未獲授權

2018-06-16 19:16

滯留鋒＋西南氣流回來了 下半天雨襲南部

2018-06-16 04:53

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top