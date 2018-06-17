聯合報一周大事6/10~6/16

2018-06-17 03:21 聯合報 台北訊



國內：

13日：公教年金改革7月1日上路，退休公教人員近日陸續收到「退休所得重算新審定通知書」，有小學退休教師原本可月領7.3萬多元，下月起先被砍到剩6.1萬多元，10年後只剩5.2萬多元。全國教育產業總工會等教育團體協助教師提訴願，估計至少上萬名教師提訴願。

15日：不當黨產處理委員會認定欣裕台、中央投資公司是國民黨附隨組織，國民黨與兩公司都提行政訴訟救濟，台北高等行政法院審理認為，黨產會依據的不當黨產條例部分條文，可能牴觸憲法保障人民的財產權，向司法院大法官會議聲請釋憲，並裁定在大法官解釋前，暫停訴訟。

國外：

12日：美國總統川普和北韓領導人金正恩在歷史性的新加坡「川金會」簽署聯合聲明，北韓承諾將致力做到「朝鮮半島」無核化。川普在隨後記者會說，未來將停止美國與南韓聯合軍演，希望有朝一日將駐韓美軍撤回美國。

14日：世界盃足球賽在俄羅斯揭幕，為期32天、64場比賽正式起跑，由地主隊和沙烏地阿拉伯隊進行開幕戰，俄羅斯以5:0大勝。

15日：美國總統川普宣布，基於中國大陸竊取美國智慧財產權與技術等不公平貿易行為，美國將對自大陸進口總值約500億美元商品，課徵25%懲罰性關稅；中國商務部隨即發布聲明表示，將立即祭出同等規模、同等力度的徵稅措施，雙方之前磋商達成的所有經貿成果將同時失效。