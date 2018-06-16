親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
黨產條例將釋憲
農作物產銷失衡
致災豪雨警戒中
退休金年改衝擊
九合一選戰焦點
北農風波續發酵
尋找溪望救水路
政治
軍事
綜合

車禍擦撞沒處理 她5年後被通緝假期泡湯

C羅進球「摸下巴」慶祝動作 有史上最強含意

警分享捐髓故事 同窗跟進建檔

2018-06-16 17:56中央社 台北16日電

員警許佑宇去年曾經捐髓救人，今年在警察節時跟同窗員警好友謝宗綸分享這段往事，謝宗綸今天立刻參加驗血建檔活動，想要當作送給自己一份特別的警察節回憶禮物。

慈濟基金會今天表示，24歲的青年許佑宇是一位波麗士大人，同時還是一位骨髓造血幹細胞的捐贈者。

許佑宇在2013年首次參加骨髓造血幹細胞驗血建檔活動，但因顧慮雙親的疑慮沒有成功，直到2015年，他因緣際會下在板橋的場次，又再次決定挽袖捐出10cc的熱血建檔。

去年年中許佑宇傳來一次配對成功消息，然而當時對方那名受髓者病情急轉直下，無緣能獲得移植的程序，但很快的，到了12月，傳來第2次配對成功消息。

許佑宇說，聽到配對成功的消息，非常興奮又開心，因為真的可以救人了，他採取周邊血捐贈法，在慈濟志工團隊陪伴下，前往花蓮慈濟醫院順利捐出，然而，整個過程他只跟姊姊提及，至今仍還不打算告知父母。

許佑宇盡量不讓家人擔心，但他又堅持「對的事，做就對了」信念，因此默默行善。許佑宇說：「目的是可以搶救一位血液疾病的患者，這是重點，這樣就夠了。」

昨天的警察節，許佑宇也跟他警專同期、又分發到同一個單位的謝宗綸分享這段往事，沒想到謝宗綸今天上班前就前往參加驗血建檔活動。

謝宗綸說，當作是在這個節日送給自己一份特別的回憶禮物，且家庭風氣相對開明開放，因此也支持他做對的事。

警察慈濟幹細胞
捷報！聯合新聞網勇奪新聞網站第一！！

相關新聞

衛福部推HPV免費疫苗 監委查是否落實風險評估

2018-06-16 11:55

捷報！聯合新聞網 勇奪新聞網站第一

2018-06-16 01:05

「感謝大家肯定」 政院發言人徐國勇奪傑出發言人獎

2018-06-15 19:35

台北故宮鄭問大展 蔡總統：感謝鄭問留下重要資產

2018-06-15 18:44

捷報！聯合新聞網勇奪新聞網站第一

2018-06-15 16:25

台農發抱怨政府？ 農業界：享尊爵待遇還拿不出成績

2018-06-15 15:47

鄭問展故宮開幕 蔡總統：六大漫畫承諾已兌現

2018-06-15 14:49

「創天下」實作競賽創新創意成果豐碩

2018-06-15 11:07

部分氫化油7月起禁用 減少產生反式脂肪，健康多保障

2018-06-13 10:00

僑泰興，全臺第一家麵粉廠通過SQF Level 3

2018-06-11 10:30
看更多

熱門文章

退休金被砍晚景淒涼 李艷秋：影響幾世代孩子未來

2018-06-16 07:32

滯留鋒＋西南氣流又來了 明下半天再雨襲南部

2018-06-15 19:19

年金改革進入最後階段 孫大千：方向錯誤必成災難

2018-06-16 12:02

民進黨解散共產黨！「政黨法」上路半年26政黨退場

2018-06-16 12:30

「感謝大家肯定」 政院發言人徐國勇奪傑出發言人獎

2018-06-15 19:35

李家同淒涼說遭批鬥 黃士修：年老被狠狠一腳踢開

2018-06-16 14:26

黨產條例有違憲之虞 法官聲請釋憲

2018-06-16 00:41

侯友宜文大宿舍爭議？羅智強貼懶人包解答

2018-06-15 21:53

滯留鋒＋西南氣流回來了 下半天雨襲南部

2018-06-16 04:53

軍媒社論證實漢光試射雄二E 解密之日近了？

2018-06-16 12:11

及時雨！這波降雨水庫入帳2000萬噸 南部水情舒緩

2018-06-15 18:55

判不下去…有法官被封「釋憲達人」

2018-06-16 00:59

洪敏雄選彰化縣長支持「兩岸一家親」 甚至「兩岸一家人」

2018-06-15 21:55

卜睿哲：美國逐漸不把台灣當談判籌碼

2018-06-16 00:21

下半天起變天！南部濕到下周六 北部飄小雨

2018-06-16 07:43

凱米昨是颱風還熱低壓？ 吳德榮力挺氣象局

2018-06-16 06:58

15個月了！監院聲請黨產條例釋憲 大法官還未受理

2018-06-16 01:04

拒馬內外兩樣情 夾心餅乾的矛盾警察節

2018-06-16 08:00

侯友宜：宿舍有問題可請妻子到期解約

2018-06-16 11:05

公教年改 黃敏惠痛批政府失信

2018-06-15 23:41

豪雨來襲屏東農損275萬！ 香蕉成最大苦主

2018-06-15 21:29

氣象局宣布凱米颱風成形 對台無影響

2018-06-16 04:55

徐國勇獲傑出發言人獎 朱學恒：應該頒發神農獎！

2018-06-16 10:09

新聞眼／政治敏感案 大法官的釋憲藝術…

2018-06-16 01:08

林聰賢端午給同仁的一封信！員工：不如送串粽子

2018-06-15 22:25

大雨下在集水區 高屏溪攔河堰流量大幅提升

2018-06-15 20:36

國民黨新竹提名惹議 韓國瑜：黨中央須盡快止血

2018-06-16 13:24

停審釋憲3法官 有20年經驗

2018-06-16 00:47

姚文智是殘廢母雞？丁守中緩頰：這不是綠營基層聲音

2018-06-16 10:18

解決交通壅塞 侯友宜主張3環4線+路外停車場

2018-06-16 13:03

陸官胡家琪將赴西點就讀 自勵努力以赴

2018-06-16 15:44

軍改保留16條爭議條文 下周再戰

2018-06-16 00:18

馬英九談與吳敦義關係：從來沒有不和平過

2018-06-16 16:25

黨產會將提抗告…其他訴訟連鎖效應？

2018-06-16 00:50

影／文大宿舍爭議延燒 侯友宜護妻：有問題將立刻解約

2018-06-16 13:57

國民黨展團結 黃秀霜站台挺高思博

2018-06-16 00:08

嚴家淦檔案 防禦飛彈長安計畫解密曝光

2018-06-16 11:26

侯友宜妻宿舍惹議 朱立倫感慨：深受其害

2018-06-16 14:50

端午連假慎防豪雨 南海熱擾動逐漸發展

2018-06-16 09:45

侯友宜陷文大宿舍風暴 蘇貞昌：還是要說清楚

2018-06-16 12:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top