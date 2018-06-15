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二公路封閉 南橫公路坍方下午四時搶通

2018-06-15 13:41聯合報 記者侯俐安╱即時報導

台17線256k淹水替代路線圖。圖／公路總局提供
台17線256k淹水替代路線圖。圖／公路總局提供
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熱帶性低氣壓持續影響台灣，公路總局統計，截至今天中午12時轄區公路封閉兩路段，包含台17線256k、258k、264k道路，道路淹水，將視水退狀況開放通行；台20線南橫公路向陽至利稻路段(153k~176k)，多處邊坡土石坍方道路阻斷無法通行，預計今天下午4時搶通。

公路總局提醒用路人，豪雨特報期間避免行駛山區公路、隨時收聽警廣、並注意可變資訊看板（CMS）所顯示之交通管制及訊息。民眾查詢最新路況，可撥打用路人服務電話0800-231035或每間隔5公里里程牌上之養護單位電話。

南橫豪雨

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