全球智慧城市TOP7 桃、嘉、南入列

2018-06-14 20:52 台灣醒報 記者蔡岳宏╱台北報導



台灣3城市勇奪世界智慧城市前7名！桃園市、台南市和嘉義市參加國際組織智慧城市論壇評比，在全球450個參選城市中，獲選全球智慧城，創下台灣歷年最佳成績，並於6日前往英國倫敦授獎，主辦單位更為台灣3城市打造專屬介紹網頁。經濟部工業局副局長楊志清表示，將持續運用智慧城鄉計畫與地方政府共同努力，協助台灣成為智慧城市服務方案輸出國。

國際組織智慧城市論壇起源於 1985 年的智慧社區運動，並在2004 年成為一個獨立的組織，以推動智慧建設為宗旨，並於1999年開始舉辦全球智慧城市選拔，也是目前國際上歷史最悠久、且持續運作的國際智慧城市評比。2018年智慧城市論壇獎更外加第七個評比主軸為「人性化數據」，意即希望城市的發展能與開放資料更為緊密結合，協助提升政府治理的效能與民眾生活的品質。

「智慧城市的精神在於效能提升，機能活化。」桃園市資訊科技局局長陳崗熒表示，桃園整合大數據分析來提升城市治理品質，帶給市民更便利的生活，並創造更多創業或工作機會，「桃園市將從移居城市轉變為宜居新都。」嘉義市顧問代表林彣珊也表示，嘉義利用雲端醫療資源，強化慢性病照顧，病患在家定期量血壓、血糖並上傳，透過巨量資料分析守護市民健康。

「台南市要成為智慧古都。」首次獲得智慧城市殊榮的台南市代表趙卿惠播放一段台南的吸睛影片，整合11處重要河道4G影像監控，即時掌握水情，並設置智慧捕蚊燈，運用防疫、噴藥地圖開放資料，來控制登革熱疫情。

楊志清表示，發展智慧城市不代表要將所有城市變得一樣，每個城市有各自的問題，但唯一共通點是，讓每個城市變得更便利、更有效能、更適合居住。

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