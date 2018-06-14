影／政府把關變快速通關？全傳媒工會反對列7休1例外

2018-06-14 15:33 聯合報 記者 聯合報 記者 陳妍霖 ╱即時報導



勞動部今日下午召開勞動基準諮詢會議，審查文化部、NCC國家通訊傳播委員會聯合提出的媒體業、農委會提案的屠宰業、交通部提案的船舶海運等共10項行業，討論是否放寬7休1，全國傳播媒體產業工會、台北市產業總工會今日到勞動部抗議，批評勞動部開勞動基準諮詢會議，卻未找媒體勞工代表，譴責勞動部此舉是漠視勞工意見，讓「政府把關」變「快速通關」。

全國傳播媒體產業工會理事薛翰駿說，今年3月，平面媒體及電子媒體的目的事業主管機關文化部及NCC曾召開諮詢會議，都是針對記者出國採訪連續工作進行討論，但今日的勞動基準諮詢會議談的不只是開放記者，而是所有媒體業的勞工在國外執行職務時，包括拍攝外景節目、行腳、戲劇等，只要出國工作，通通都有可能打破7休1，薛翰駿強調，若要開放一定要有配套，例如上班第8天至第12天，資方該給什麼補償，但這些都沒有談。

東森電視工會理事長廖啟光則舉川金會為例，他說，川金會吸引3000名記者採訪，光是日本就派百人的媒體團、英國BBC有80人、南韓至少有60人，製作團隊包括記者、攝影、文字、燈光等，但台灣的電視台平均派出一組至兩組人，每一組有1至2人，在無人力可替代下，只能包山包海過勞連續工作，台灣的資方就是想節省成本、不想花錢，想要用最少的人力，換取最大的利益，而且沒有加班費，若要打破7休1，先補人再說。