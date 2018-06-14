40萬雙性人長期不聞不問 監院糾正衛福部內政部

2018-06-14 15:32 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



「雙性人」（天生性器官或染色體等性特徵不符合典型之男性或女性）問題，在台灣長期被視而不見。依據聯合國發布的比率推估，全台可能高達40萬人之多。監察院今天通過副院長孫大川及監委高鳳仙的調查報告，批評政府相關單位長期不理不睬，並無雙性人的統計，亦無人權措施因此糾正衛生福利部及內政部。監委表示，這可能是國內官方第一次對於雙性人問題提出的正式調查報告。

孫大川、高鳳仙說，衛福部及內政部對於雙性人群體並無任何有意義之資料統計，亦未主動進行相關研究，忽視雙性人群體真實的存在。對於到底國內有多少雙性人？以及雙性人面臨之各類困境，例如出生後性別登記問題、是否需要醫療手術問題等，政府單位至今視而不見，更遑論有相關政策推行，已構成人權侵害，不符憲法第7條平等原則及兩公約之精神。

孫大川、高鳳仙舉行記者會表示，出生時性徵不明或不符傳統兩性區分之雙性兒童，其父母時囿於出生登記之壓力，再加上醫療指引欠缺，常有令兒童被過早進行「正常化」手術之情形。