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助動保教育從小做起 民團推教師研習課

2018-06-14 15:27中央社 台北14日電

為了讓動保教育從小做起，關懷生命協會將於7月舉辦動保扎根教師研習，希望協助教師將動保融入課程，影響學童及其親友，逐步建構真正友善動物的環境。

關懷生命協會今天發布新聞稿表示，自2017年2月公立收容所零撲殺政策上路後，除了相關單位因應的配套措施，也需要透過教育或宣導，讓更多人認識並了解飼主責任、尊重生命與動保法規內容，進而改善動物處境並建立友善動物的環境。

為了讓動保教育從小做起，在教育部國民及學前教育署指導下，關懷生命協會將於7月10日、7月24日及7月31日，分別於台中、高雄及台北舉辦動保扎根教師研習暨校園關懷動物生命教育教學分享計畫，歡迎教師、教育工作者、對動保教育有興趣的民眾參加，即日起可至關懷生命協會官網報名。

關懷生命協會指出，今年動保扎根教師研習課分為認識動物保護與教案示範經驗分享，將邀請佛教弘誓學院教務長釋傳法法師主講「淺談動物權利與倫理」，攜旺浪浪中途學校負責人蘇庭鋒分享「瞭解流浪動物行為」，台灣動物平權促進會理事長林憶珊則分享「流浪動物現況與需求」。

關懷生命協會建構的「動保扎根教育平台」擁有多元豐富的動保教材，教案內容涵蓋同伴、野生、經濟、實驗與展演等5大動物議題，並規劃幼兒園、小學低中高年級到國高中等5個教學年齡層。

關懷生命協會表示，將邀請種子教師分享教學經驗及示範教案操作，讓教師瞭解如何推廣動保教育，期盼藉由動保扎根教師研習課程，協助教師將動物保護與生命教育融入課程或日常生活中，影響學童的家人親友及周遭生活圈，後續也期望推展至其他縣市，逐步建構真正友善動物的環境。

流浪動物幼兒園

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