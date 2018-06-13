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媒體業擬鬆綁七休一 全傳媒：反對

2018-06-13 19:21中央社 台北13日電

勞動部明天將召開勞動基準諮詢會討論媒體業等10行業鬆綁七休一。全傳媒工會對此表達反對立場，且抗議勞動部未找任何媒體工會出席。勞動部回應，主管機關已有找勞資雙方溝通。

勞動部預計明天下午召開勞動基準諮詢會，會中將討論新聞出版業、雜誌及期刊出版業、廣播電視業、屠宰業、船務代理業、船舶運送業、貨運集散站經營業、船舶貨物裝卸承攬業、船舶理貨業、海運承攬運送業等10行業是否納入鬆綁七休一。

對此，全國傳播媒體產業工會今天發出聲明表達反對立場。全傳媒指出，明天的會議，勞動部在未邀請任何媒體工會出席的狀況下召開討論媒體業勞動條件的勞動基準諮詢會議，顯然完全將媒體業勞方的聲音排除於會議外。

全傳媒重申反對七休一無條件鬆綁的立場，並強烈譴責勞動部漠視勞工意見，任由「三把關」機制淪為專屬於資方的「快速通關」。

全傳媒指出，勞基法修正案剛上路，文化部及NCC（國家通訊傳播委員會）就用迅雷不及掩耳的速度開完放寬七休一諮詢會議。

全傳媒指出，儘管當時媒體勞工代表與會時都強烈反對放寬，指出缺乏配套的放寬就是在替資方剝削媒體工作者，但文化部及NCC仍照單全收資方要求，直接向勞動部申請指定媒體業勞工出國時可以打破七休一，並將所有媒體工會的聲音排除在即將召開的勞動基準諮詢會議。

全傳媒表示，資方用所謂「記者魂」說法要求記者連續上班，只是讓過勞、職災等風險由個別記者承擔，況且資方其實明明能透過派兩組輪替或在地休息等方式讓勞工得到充分休息，打破七休一並非唯一解。

全傳媒認為，媒體業勞工出國執行職務時，資方明明可以效法國外媒體業者，多派人力以符合法規，就算要討論放寬，勞動部也應該先要求媒體資方與各企業工會及產業工會進行協商、簽署團體協約，約定在國外上班的第6天、第7天、第8天到第12天應額外給予多少酬勞，雙方再一起拿談妥的團體協約來請文化部、NCC及勞動部放寬。

勞動部勞動條件及就業平等司副司長黃維琛則回應，鬆綁七休一的第一關是目的事業主管機關會商勞資雙方，若主管機關評估認為有需要就會送件到勞動部。

黃維琛說，目前勞動部看到的會議紀錄中，全傳媒是有參與參加，也有提供許多意見，但也有看到其他勞工代表有不同意見。

黃維琛指出，主管機關找勞資雙方參與的會議紀錄都已提供勞動基準諮詢會委員參考，因此不再找勞資雙方參與相關會議。

黃維琛強調，即使委員認為有必要鬆綁，仍須經過勞動部預告程序，外界也還可提供相關意見。如果確定鬆綁，也須經過個別工會同意後，雇主才能鬆綁七休一。

勞動部七休一文化部

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