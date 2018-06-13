頒模範公務員 葉俊榮唱「我做你的靠山」

2018-06-13 17:33 台灣醒報 記者蔡岳宏╱台北報導



圖說：內政部部長葉俊榮13日於內政部禮堂頒發「模範公務員獎」給20位得獎者。（photo by 蔡岳宏／台灣醒報） 分享 facebook

「各位雖然是菁英中的菁英，但民眾仍對各位有更高的期待。」內政部13日為肯定同仁的優異表現及付出，於警政署大禮堂舉辦模範公務人員表揚典禮，由部長葉俊榮主持並頒發獎狀給移民署長楊家駿等共20位獲獎人。葉俊榮已高度、溫度、態度「三度」來勉勵得獎者，感謝來自各單位層級人員用心工作，並與警署樂隊合作演唱一首「我做你的靠山」獻給在場得獎者。

葉俊榮表示，每年舉辦模範公務人員的選拔，是由各單位及所屬機關推薦，經考績委員會審議通過，獲選的模範公務人員除頒給獎狀及獎金新臺幣5萬元，並給予公假5日，作為嘉勉。他表示，內政部的業務又深又廣，且位於接觸民眾的第一線，社會對警察等基層人員有很深的期待，他已「高度、溫度、態度」來勉勵同仁，期許部內之間相互協助，共同承擔責任，讓民眾有感。

葉俊榮特別提到警政署警務正黃秋燕，「黃警務正於去年11月辦理『警政性侵害防治國際研討會』，並邀請德國柏林邦政府被害者人權專使Roland Weber擔任報告人，與國內專家學者對談交流，樹立警政性侵害防治接軌國際的典範。」另規劃「性侵害防治20年有感」徵文活動，將警員在性侵害防治工作的努力，以圖文紀錄呈現，得獎作品同步刊登於警光雜誌，廣獲各界好評及肯定。

「你怎麼兼任三個組長？」葉俊榮談到另一模範公務員朱慶倫，朱慶倫是營建署國宅組暨土地組兼管理組及企劃組組長，負責推動社會住宅，積極督導推動林口世大運選手村的社會住宅業務，目前承辦成效已超越2萬戶，另於台南地震及花蓮地震時，積極督導同仁辦理受災戶相關居住協助措施，協助受災民眾重獲平穩生活。

葉俊榮表示，這些得獎者是從內政部及所屬機關同仁中脫穎而出，他們在工作上表現優秀，不論是忠於職守、克盡職責，為民服務態度積極，並對上級交付工作，努力克服困難，圓滿達成任務，這些精神都值得公務人員學習。葉俊榮並在警署樂隊的伴奏下，高唱台語歌王翁立友「我做你的靠山」，感念得獎者犧牲奉獻。

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