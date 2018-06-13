親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
年改議題再掀波
AIT新館啟用
農作物產銷失衡
北農風波續發酵
台北市長誰來當
九合一選戰焦點
政治
軍事
綜合

硬起來？北農：未來不再同意政風處進入調查

男同志捐血擬解禁 陳時中：具人權意義

2018-06-13 15:54中央社 台北13日電

衛福部長陳時中今天表示，解除捐血禁令具有人權意義，畢竟只要是危險性行為都可能染病...
衛福部長陳時中今天表示，解除捐血禁令具有人權意義，畢竟只要是危險性行為都可能染病，強調用血安全得靠檢驗把關。示意圖／ingimage
分享

衛福部擬有條件開放男同志、曾吸毒者捐血，引發討論。衛福部長陳時中今天表示，解除捐血禁令具有人權意義，畢竟只要是危險性行為都可能染病，強調用血安全得靠檢驗把關。

根據現行「捐血者健康標準」規定，曾有男男性行為者以及曾吸食毒品者，通通屬於「永不得捐血」對象。

不過，衛生福利部考量愛滋病毒檢驗技術提升，可將檢驗空窗期從21天縮短到11天，加上英國、澳洲、美國、法國、加拿大、紐西蘭等國早已放寬男男性行為者的捐血條件，世界衛生組織（WHO）、日本也已放寬曾吸毒者的捐血規定，研議放寬這2類族群的捐血禁令。

為此，衛福部邀集專家召開「國血國用諮議會」，會中決議將「5年內曾有男男性行為者」、曾吸毒者的捐血規定放寬為「暫緩捐血6個月」，今年3月預告修正，已於5月完成意見蒐集，引發民間團體不滿，擔心放寬後恐讓有愛滋病毒的血液進入台灣的供血系統。

衛生福利部部長陳時中今天下午出席馬偕醫院活動接受媒體訪問時表示，這項新規定目前已完成預告程序，目前正由食藥署彙整各界意見後交給疾管署，最後才會上報衛福部進行最終公告，他強調，這項國血國用政策絕對是在確保「安全」下所做出的決定。

陳時中認為，過去僅靠禁令禁止男同志捐血是「不切實際的」，只是把男男性行為標籤化，畢竟任何人只要有不安全性行為就有機會感染愛滋。

再者，就算現行法規嚴禁男同志、曾吸毒者不可捐血，「黑數還是一大堆」，規定再嚴格都沒用，因此才會參考國外經驗後，希望民眾誠實面對自身現況

陳時中強調，解除捐血禁令具有人權意義，因為用血安全關鍵並不是捐血者自己說了算，而是得靠血品檢驗來把關。

陳時中說，目前血液基金會已有非常好的檢驗方式，可以確保血品安全，依篩檢經驗，技術幾乎是100%可以篩出問題血品，絕對比靠「自己宣稱」有沒有危險因子來的要安全及可靠。

捐血性行為陳時中

相關新聞

監委：法警嚴重短缺 又未依法發足加班費

2018-06-13 14:32

黨史館主任將離職 國民黨黨史資料傳移存政治大學

2018-06-13 14:31

影／鄭寶清捐贈100組機器人供教學使用

2018-06-13 13:22

八仙塵燃三週年 「結痂週記」見證八個人的血與淚

2018-06-13 13:02

無障礙計程車數量不足 監委籲交通部檢討改善

2018-06-13 12:05

原住民族教育法修法 真能落實轉型正義嗎？

2018-06-13 09:31

身分證徵圖吵翻天 其實換發爭議不止這一樁

2018-06-13 08:00

新身份證設計首獎得主是HTC員工 王雪紅發信狂賀

2018-06-13 05:50

晶片+自然人憑證 新版身分證設計出爐

2018-06-13 00:58

新身分證首獎作品 宏達電設計師操刀

2018-06-13 00:29

新版身分證設計獎得主是HTC設計師 王雪紅發信恭喜

2018-06-12 21:03

杜絕假新聞 NCC籲強化媒體自律機制

2018-06-12 19:18

身分證再設計評選 內政部：絕非黑箱作業

2018-06-12 18:36

新身分證評選惹議 內政部：盼大家尊重專業

2018-06-12 18:33

外勞逃跑怎認定 勞動部：找不到人就算

2018-06-12 14:34

勝出的身分證設計僅46票遭狠酸 聶永真聲援：不要霸凌

2018-06-12 13:12

臺灣是中國的？臺殖民經驗如何建構民族認同

2018-06-12 12:13

46>97498？新身分證誰說的算？ 網友打臉內政部

2018-06-12 11:30

張花冠批農委會：解決農村缺工政策打高空

2018-06-12 11:30

新身分證設計46票贏10萬票 網批：把人民莊孝維

2018-06-12 10:53

台灣最敢做大夢的導演 魏德聖為何募百億蓋遊樂園？

2018-06-08 09:31

傅達仁再度踏上安樂死之路 台灣邁向善終社會還差哪幾步？

2018-06-07 12:39

把台灣「狼」趕出舒適圈 蛻變3部曲

2018-06-05 11:15

部分氫化油7月起禁用 減少產生反式脂肪，健康多保障

2018-06-13 10:00

僑泰興，全臺第一家麵粉廠通過SQF Level 3

2018-06-11 10:30

拉近城鄉差距 中市獲中央前瞻計畫1.3億推動和平區路平

2018-06-07 09:56
看更多

熱門文章

行政處分書載10年後退休金大減 退休公教：差點昏倒

2018-06-12 23:58

年金改革處分書出爐 有退休師首年月退遭砍萬餘元

2018-06-13 11:08

沈榮津用核廢料打臉馬英九 核四前廠長：這個有解

2018-06-12 18:48

年改開鍘！ 80歲月退6萬變3萬多 憂生活

2018-06-13 12:34

馬英九探視鳳梨伯 嘆：沒想到國民黨失政權影響那麼大

2018-06-13 12:04

推薦煮蕉配醬油蒜挨酸吃蕉皮 賴清德回應了...

2018-06-12 22:20

網傳國民黨六都候選人競選廣告？ 網友一看全驚呆

2018-06-13 11:57

周刊爆：蔡英文姐夫許丕龍欠三大銀行250萬卡費不還

2018-06-13 10:25

林為洲被「做掉」 孫大千批黨中央當全民調出線者是傻瓜

2018-06-12 19:15

新版身分證設計獎得主是HTC設計師 王雪紅發信恭喜

2018-06-12 21:03

怒告三立！ 陳佩琪發聲明：政論節目已淪罵人頻道

2018-06-12 18:25

「爸爸下車了！」幼子聲聲喊 飛官吳彥霆迎靈至花蓮

2018-06-12 16:48

晶片+自然人憑證 新版身分證設計出爐

2018-06-13 00:58

徐永明批九二共識 孫大千嗆：難道要選台獨嗎？

2018-06-13 08:34

滅音大砲X16 陸軍特戰空中狙擊組戰力曝光

2018-06-12 18:23

退休公教退休金7月起遞減 李來希：端午想跳汩羅江

2018-06-13 08:00

下月退休金減9千 退警：政府請把當年加班費還我

2018-06-13 14:02

身分證徵圖吵翻天 其實換發爭議不止這一樁

2018-06-13 08:00

新身份證設計首獎得主是HTC員工 王雪紅發信狂賀

2018-06-13 05:50

【即時短評】小英罵得沒錯！農委會的專業離農民好遠

2018-06-12 20:41

影／竹縣震撼彈…國民黨徵召楊文科 林為洲哭了

2018-06-13 15:03

謝長廷批內湖垃圾山官員候選人口水戰：可恥

2018-06-12 23:17

北農案遭傳喚 北農總經理吳音寧：絕無不法

2018-06-13 10:43

莫健：持續遵循一中 為台海穩定做出貢獻

2018-06-12 23:43

蔡英文姊夫積欠卡債250萬 曾銘宗：蔡家很有錢別擺爛

2018-06-13 11:30

銷毀600公噸青蕉 蕉價回來了

2018-06-12 23:46

川金會後蔡習會？扁：不如規劃國、民兩黨領袖高峰會

2018-06-13 08:17

新身分證評選惹議 內政部：盼大家尊重專業

2018-06-12 18:33

又有航空不敵施壓！ 新航、酷航航點改列中國台灣

2018-06-12 16:07

民間UAV戰場偵蒐成效佳 軍方擬簽開口契約

2018-06-12 16:51

身分證再設計評選 內政部：絕非黑箱作業

2018-06-12 18:36

國民黨今提名楊文科 林為洲：連要退讓都覺得可恥

2018-06-13 11:07

選舉時檢方傳喚 韓國瑜嗆：讓選民有不當聯想

2018-06-13 10:15

轉貼小英讚台新聞 羅智強：我會不會被拘留3天？

2018-06-13 09:17

蘇貞昌批新北市府團隊 「歸組壞了了」

2018-06-12 20:40

邱進福：五大蔬果公會將力挺吳音寧

2018-06-12 22:11

新航酷航網站矮化台灣 外交部抗議要求更正

2018-06-12 21:30

國民黨確定徵召楊文科 參選竹縣長

2018-06-12 23:09

影／賴揆推薦青蕉帶皮水煮沾醬油 立委：豬都不吃

2018-06-12 18:31

送殘菜前有發布消息？徐弘庭爆：政風報告打臉吳音寧

2018-06-13 12:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top