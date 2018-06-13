新身份證設計首獎得主是HTC員工 王雪紅發信狂賀

2018-06-13 05:50 聯合報 記者 聯合報 記者 鄒秀明 ╱即時報導



內政部身分證明文件再設計得獎作品昨天出爐，作者魯少綸奪下最大獎，未來將可與內政部直接溝通，作品將作為新式身分證設計參考依據。

宏達電昨晚證實魯少綸是旗下員工，董事長王雪紅並發出員工信報佳音，並勉勵員工。

據指出，魯少綸(Vance Lu)在HTC擔任HTC Sense 主視覺設計師已有八年之久，畢業於復興商工廣告設計科系及景文科技大學視覺傳達設計科系。

魯少綸在2010年加入HTC，參與HTC Sense UI 介面設計與HTC Themes設計至今。

王雪紅獲悉魯少綸得獎後，12日晚上也發出員工信給予道賀與祝福，以下是王雪紅發出的員工信內容:

各位親愛的同仁們：

我要跟大家分享一個令人開心的好消息，很高興今天我們HTC團隊的同仁Vance Lu魯少綸，拿下內政部「身分證明文件再設計」活動之最大獎「設計獎」。

我們HTC團隊擁有許多像Vance這樣才華洋溢的優秀人才，公司的設計跟文化也一直都是以創新跟突破為中心, 對於Vance在工作之餘能夠有這樣的成就我感到十分榮幸與驕傲，也因此我們才能屢屢創造出在市場一直被譽為最棒的產品。

在此我也要勉勵大家，一定要繼續堅持創新與突破，將最棒的產品帶給全球的消費者。