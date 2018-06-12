新身分證設計46票贏10萬票 網批：把人民莊孝維

2018-06-12 10:53 聯合報 記者 聯合報 記者 林麒瑋 ╱即時報導



內政部「身分證明文件再設計」得獎作品正式出爐，設計師魯少綸的作品「形｜SHAPE」勇奪最大獎「設計獎」，該件作品也將會成為日後新式身分證設計的重要依據。此舉受到網友質疑，「形｜SHAPE」公開投票只有46票卻贏過近10萬票的「嶼民在地」，這種競賽根本投票投心酸。

目前國民身分證已發行超過10年，內政部正研擬晶片國民身分證換發計畫，將朝「自然人憑證、國民身分證」二合一方向規劃。

根據內政部「身分證明文件再設計」網站公布資料，魯少綸的獲獎作品「形｜SHAPE」將所有設計藏在細節之中，如與土地相關的山海圖像，採用隱約的底紋詮釋，取代以往常見且直白的臺灣島圖形，賦予高度包容性樣態。

內政部網站資料指出，綜觀全球，多數國家的身分證設計皆十分相似，而魯少綸的作品卻表現出臺灣的前衛與現代性，整體令人感到脫俗，因此成功贏得評審團青睞，拿下本次活動最大獎「設計獎」。

創意獎則由設計師蘇意茹的「族群・山海・國際」奪得，評審團認為，該作品針對視障族群做的缺角設計非常特別，不同於大部分作品僅以點字來思考，這種缺角設計雖非高難度手法，實際製作也不無可能，但在目前社會上的確非常罕見，「若未來能付諸實踐，代表台灣社會所追求的進步價值，將是別具意義的創舉。」