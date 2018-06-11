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管中閔能否當台大校長 有2機會、3險關

2018-06-11 11:04聯合報 記者王彩鸝╱即時報導

昨天是台大90周年畢業典禮，也是25年來第一次由代理校長主持的畢典，原訂今年2月1日上任校長的管中閔，因教育部「卡管」、進入行政救濟程序，管中閔未來能否就任台大校長，有2個機會、3個險關。

台大校長當選人管中閔昨天下午出席台大財金系畢業活動。記者余承翰／攝影
台大校長當選人管中閔昨天下午出席台大財金系畢業活動。記者余承翰／攝影
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不願具名的法界人士指出，管中閔就任台大校長有兩個機會，一是新任教育部長撤銷教育部原來不法的行政作為，尊重台大校務會議的決議，盡速聘任管中閔為台大校長，這是新教長尊重大學自主的鍥機，也能樹立「教育與政治分離」的典範，這樣就可以終結後續的行政救濟程序。

另一個機會是，行政院訴願委員會判定台大、管中閔和台大學生所提三個訴願勝訴，此結果有拘束教育部之效，亦即教育部必須立即聘任管中閔為台大校長。

然而，知情人士分析，蔡政府為了「拔管」，不借損耗兩個教育部長，研判繼續「卡管」的意志堅強，新任教長恐怕挺不住高層政治壓力，上任後對於台大校長遴選案，恐怕會採取消極的「不作為」，亦即靜候法律程序走完再說，這樣一樣，管中閔想當台大校長，將面臨三個險關。

第一個險關是行政訴願，依據訴願法第85條，「自收受訴願書之次日起，應於三個月內為之；必要時，得予延長，並通知訴願人及參加人。延長以一次為限，最長不得逾二個月」，台大校方、管中閔本人及台大學生三訴願案，很可能一次駁回，最快9月、最慢11月有結果，但拖得愈晚對年底縣市長選情衝擊愈大。

第二個險關是行政訴訟，一、二審至少需1年到年半，但過去教育部打課綱行政訴訟，總共花了近4年時間。 如果判決結果，台大和管中閔都敗訴，台大勢必得重啟遴選程序，屆時管中閔已年逾65歲，不能再參加校長遴選。

若是判決教育部敗訴，則管中閔能否當任台大校長，法界看法不一。一位不願具名行政法學者表示，屆時管中閔年紀過65歲，恐怕不能當校長。但也有法界人士持不同見解，認為管未能在65歲前就任校長，是因為教育部「卡管」，責任不在管中閔，認為他還是可以當台大校長。

第三個險關與管中閔主張的大學自主有關，亦即聲請釋憲。法界人士表示，要聲請大學自主釋憲案，有三個管道但都不容易達成。

第一個管道是立法院三分之一以上委員連署，以目前立法院綠大於藍的生態，很難達到門檻。

第二個管道是監察院有二分之一以上監委連署，但以目前監院的藍綠生態，也是很難達到門檻。

第三個管道是台大或管中閔提釋憲聲請，但這個管道必須是當事人的行政救濟都已用盡才能提出，最快也是兩年後的事。

管中閔

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